Kaum ist der der 23-jährige Schweizer Stürmer Noah Okafor - wir berichteten - vom FC Red Bull Salzburg in die Serie A (zum AC Milan) gewechselt, kommt aus selbiger ein gleichaltriger Spieler in die Mozartstadt. Wie der österreichische Serienmeister am Sonntagnachmittag vermeldet, wurde Linksverteidiger Aleksa Terzic vom letztjährigen UEFA-Conference League-Finalisten AC Florenz verpflichtet. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Aleksa..."...heißt die Anweisungs-Botschaft bei den Roten Bullen: Der fünfmalige serbische Nationalspieler Aleksa Terzic hört künftig beim FC Red Bull Salzburg auf das Kommando von Cheftrainer Matthias Jaissle. Der Linksfuß, der aus der Jugend von Roter Stern Belgrad stammt, ist neben Strahinja Pavlović damit der zweite serbische Abwehrspieler beim Serienmeister.

5-Jahres-Vertrag für Aleksa Terzic bei Roten Bullen

Der FC Red Bull Salzburg verpflichtet den 23-jährigen Aleksa Terzic, der vom AC Florenz kommt und einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterschreibt.