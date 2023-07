Nach Serienmeister FC Red Bull Salzburg ("Des is Soizburg") vor wenigen Jahren, wird es nun auch bald von Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz eine Doku geben. Sky-Filmemacher Christoph Jochum begleitet für die Dokumentation den steirischen Kultklub die gesamte Saison 2023/24.

„Freuen uns auf Projekt, das es in dieser Form im österreichischen Fußball noch nicht gegeben hat"

Der SK Puntigamer Sturm Graz lässt Sky Sport Austria hinter die Kulissen blicken. In der 50. Jubiläums-Saison der Österreichischen Fußball Bundesliga wird Sky ein Jahr lang den steirischen Spitzenklub hautnah begleiten, um Einblicke in das Innere der Mannschaft und ihres Umfelds einzufangen. Die Dokumentation des renommierten Sky Filmemachers Christoph Jochum verspricht erstklassige Sport-Unterhaltung.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Der SK Sturm Graz hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Verantwortlichen auch bei diesem Projekt neue, innovative Wege beschreiten und Sky eine Saison lang hinter die Kulissen des steirischen Erfolgsvereins blicken lassen. Auch weil der Romy-nominierte Christoph Jochum die Dokumentation redaktionell verantwortet, bin ich davon überzeugt, dass das Ergebnis für Gänsehautmomente sorgen wird.“



Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz: „Wir freuen uns auf dieses Projekt, das es so in dieser Form im österreichischen Fußball noch nicht gegeben hat. Mit Sky haben wir einen tollen Partner an unserer Seite. Wir sind überzeugt davon, dass das fertige Produkt ein Mehrwert für alle Seiten sein wird: Sky, den SK Puntigamer Sturm Graz und vor allem natürlich für unsere Fans und alle fußballbegeisterten Menschen, die neue Facetten unseres Klubs zu sehen bekommen werden.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at