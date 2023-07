Bedient sich ADMIRAL Bundesligist Cashpoint SCR Altach bei ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister GAK 1902? Laut Sky-Informationen stehen die Vorarlberger vor der Verpflichtung des 21-jährigen Abwehrspielers Paul Koller.

29 Pflichtpartien für GAK 1902

So befinde sich der 1,86 Meter große ÖFB-U21-Teamspieler am heutigen Montag auf dem Weg nach Rheindorf. Der Transfer steht kurz vor dem Abschluss. Der Linksfuß stammt aus der Jugend des GAK 1902, wechselte im Alter von 15 Jahren allerdings in die Akademie vom FC Flyeralarm Admira.

Ab Jänner 2022 spielte der gebürtige Judenburger dann wieder für die Grazer, für die der Youngster bei den Profis 29 Pflichtpartien absolvierte.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL