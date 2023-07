Was heute wenige Stunden zuvor prophezeit - wir berichteten - ist nun offiziell: Der CASHPOINT SCR Altach gibt die Verpflichtung von Paul Koller bekannt. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom Grazer AK 1902 aus der ADMIRAL 2. Liga ins Ländle und unterschreibt beim ADMIRAL Bundesligisten einen Vertrag über 3 Jahre bis Sommer 2026. Der U21-ÖFB-Teamspieler ist damit der 13. Neuzugang der Rheindörfler. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

"Zählt zweifellos zu den vielversprechendsten Innenverteidigern in Österreich"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Paul Koller ist ein junger und sehr spielstarker Innenverteidiger, dem wir perspektivisch enorm viel zutrauen. Wir freuen uns, dass er sich langfristig für den SCR Altach entschieden hat und wir ab sofort mit ihm arbeiten dürfen. Mit seiner bisherigen Leistungsentwicklung und seinem Talent zählt er zweifellos zu den vielversprechendsten Innenverteidigern in Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns die nächsten Schritte in der Bundesliga machen wird und seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist.“

Paul Koller (geb.: 22.02.2002 in Judenburg) zählt zu den größten Innenverteidiger-Talenten des Landes und debütierte im November 2022 beim Österreichischen U21-Nationalteam. Der 1,86 Meter große Linksfuß war in der zurückliegenden Spielzeit bei Zweitliga-Vizemeister GAK fix gesetzt und verpasste lediglich im Saisonfinish einige Spiele aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Koller, der bislang in allen Auswahlmannschaften des ÖFB zum Einsatz kam, war im Sommer 2016 vom GAK 1902 in die Akademie des FC Admira Wacker gewechselt. Nach fünfeinhalb Jahren in der Südstadt kehrte er im Januar 2022 nach Graz zurück und erkämpfte sich rasch einen Stammplatz. In 29 Spielen für die „Rotjacken“ gelangen ihm fünf Treffer. Beim SCRA erhält der Neuzugang die Trikot-Nr. 15.



Bundesliga-Debüt unter Klaus Schmidt bei Admira

Bisher steht beim Youngster übrigens 1 Bundesliga-Spiel (90 Minuten!) zu Buche. Am 21. Mai 2021 als 19-Jähriger mit dem FC Flyeralarm Admira Wacker unter Trainer Klaus Schmidt (zuletzt ja beim SCR Altach). Gegner: sein neuer Verein SCR Altach.

Am kommenden Samstag könnte nunmehr sein zweiter Einsatz im Oberhaus folgen. Gegen keinen Geringeren wie Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Samstag, 29. Juli, Cashpoint Arena, 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

"In Gesprächen wurde mir klarer Plan aufgezeigt, der mich überzeugt hat"

Paul Koller: „Ich bin sehr glücklich nun das nächste Kapitel in meiner Karriere starten zu dürfen und freue mich über die Chance, die mir der SCR Altach gibt. Ich sehe hier die idealen Voraussetzungen für meine weitere Entwicklung. In den Gesprächen wurde mir ein klarer Plan aufgezeigt, der mich überzeugt hat. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen anzugreifen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison zu leisten.“

𝐒𝐂𝐑𝐀 🤝 𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫



Der Österreichische U21-Nationalspieler Paul Koller wechselt vom @grazerak nach Altach und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Herzlich Willkommen Paul!



➡ https://t.co/U9XImZOPXy pic.twitter.com/RclcYP8GX9 — SCR Altach (@SCRAltach) July 24, 2023

Fotocredit: SCR Altach