Wie Serienmeister FC Red Bull Salzburg und der TSV Egger Glas Hartberg Montagabend unisono in ihren Klubaussendungen vermelden, wird Mamadou Sangare eine weitere Saison von den Roten Bullen an die Ost-Steirer ausgeliehen. Der Leihvertrag des 21-jährige Mittelfeldspielers aus Mali wird bis Juni 2024 verlängert.

Gekonnte Ballbehauptung von Mamadou Sangare, der im Laufe der vergangenen Saison zum wertvollen Faktor beim TSV Hartberg wurde.

"Hat im Frühjahr riesengroßen Karriereschritt gemacht, war aus Mannschaft nicht mehr wegzudenken"

TSV Cheftrainer Markus Schopp: "Mamadou hat im Frühjahr bei uns einen riesengroßen Karriereschritt gemacht, ist sehr stabil geworden, war aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Er wurde dafür auch belohnt mit der Einberufung für den U23-Afrika-Cup, hat dort auch als Kapitän ein richtig gutes Turnier gespielt.

Es freut mich sehr, dass er jetzt diese Aufgabe annimmt, noch stabiler zu werden und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gemeinsam mit uns gehen zu wollen. Mamadou ist eine richtige Bereicherung für unser Spiel sowohl gegen den Ball als auch im Ballbesitz, auch von der Persönlichkeit und was er uns in der Kabine gibt. Schön, dass er wieder zu uns zurückkommt."

Mamadou Sangare kam im September 2020 aus seiner Heimat nach Salzburg und war hier zuerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering im Einsatz. Danach kickte der Mittelfeldspieler leihweise beim GAK 1902 bzw. für Zulte Waregem (BEL), ehe der mittlerweile 21-Jährige in der Winterpause der vergangenen Saison zu den Hartbergern wechselte. Dort kam er bisher auf 15 Einsätze (2 Tore), weitere sollen im Rahmen der kommenden Leihe folgen.

Zuletzt erreichte er mit Mali beim U23-Afrika-Cup den 3. Platz und steuerte 2Treffer bei. Zum ADMIRAL Bundesliga-Auftakt der neuen Saison 2023/2024 empfängt der TSV Egger Glas Hartberg am kommenden Samstag in Runde 1 Austria Lustenau (ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker).

"Er war ein absoluter Leistungsträger im Frühjahr"

TSV-Obmann Erich Korherr: "Wir sind glücklich, dass Mamadou eine weitere Saison in Hartberg spielen wird. Er war ein absoluter Leistungsträger im Frühjahr und wir sind uns sicher, dass er an diese Leistungen und an seine Auftritte im Nationalteam von Mali anschließen kann.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch beim FC Red Bull Salzburg und Christoph Freund für die Ermöglichung der Leihe."

Mamadou Sangare: "Ich bin froh, hier in Hartberg zu bleiben und alle wieder zu sehen. Ich hoffe, wir spielen eine tolle Saison."

Fotocredit: RiPu