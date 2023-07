Die WSG Tirol hat in der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 vs. Austria Klagenfurt (Samstag, 29. Juli, Tivoli Innsbruck, ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker) auf Justin Forst zu verzichten. Nach seiner ebenso unnötigen wie "dummen" Aktion in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup bei OÖ-Ligist SV Bad Schallerbach (2:3 n.V.) kassierte der ÖFB-U21-Teamspieler in der Verlängerung der Pokal-Partie die Rote Karte und erhielt dafür vom Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga wegen seiner Tätlichkeit 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate).

Erste Rote Karte in junger Fußball-Laufbahn für Justin Forst

Für den 20-jährigen Innsbrucker in seinem 91. Pflichspiel die erste rote Karte, nachdem Justin Forst zuvor in der Regionalliga Tirol mal gelb-rot sah. Der gebürtige Innsbrucker, seit Juli 2021 bei der WSG Tirol, wurde in der ÖFB-Cup-Partie erst in der 60. Minute für Sandi Ogrinec beim Stand von 1:1 eingewechselt, um dann in der 13. Minute der Verlängerung von Schiedsrichter Gabriel Gmeiner den Ausschluss zu erhalten.

Der Wattener Mittelstürmer warf den Ball in Richtung eines Gegenspielers.

Fotocredit: Hagleitner/WSG Tirol