Am kommenden Freitag, den 28. Juli 2023, eröffnet der österreichische Rekordmeister SK Rapid Wien die 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga. Mit dem Duell der Traditionsklubs beim LASK in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl- ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Doch wie die Hütteldorfer heute in ihrer Klubaussendung vermelden ohne einen gebürtigen Oberösterreicher in ihren Reihen: Ante Bajić, ehemals SV Guntamatic Ried.

Bandverletzung im Sprunggelenk

Der gebürtige Innviertler verletzte sich beim 7:0-Kantersieg gegen Ost-Regionalligist SR Donaufeld in der ersten Runde des ÖFB Cups nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung. Ante Bajić unterzog sich am Montag einer Magnetresonanz-Untersuchung.

Diese ergab, dass sich der 27-jährige Offensivspieler eine nicht allzu erhebliche Bandverletzung am Sprunggelenk, die glücklicherweise keine Operation erfordert, zuzog. Die Nr. 29 des SK Rapid wird ab sofort die Reha starten und einige Wochen ausfallen.

Fotocredit: SK Rapid/Red-Ring-Shots