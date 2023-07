Wenige Tage vor Eröffnung der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga, in der Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz in Runde 1 im finalen, einzigen Sonntag-Spiel beim UEFA-Conference League-Qualifikanten FK Austria Wien gastiert (30. Juli, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), vermelden die Steirer noch eine Neuverpflichtung und ziehen das nächste Talent "an Land": den 19-jährigen Schotten Max Johnston. Siehe auch Sommer-Transfers der 12 BL-Klubs.

Frisch eingetroffen beim SK Sturm Graz: Max Johnston (l.), neben Andy Irving von Austria Klagenfurt ein weiterer Schotte in der ADMIRAL Bundesliga.

"Gibt uns mit raumgreifender Spielweise weitere Komponente auf Außenverteidigerposition"

Der 19-jährige Schotte (geboren im englischen Middlesbrough, Jugendverein Motherwell FC) ist auf der rechten Abwehrseite beheimatet und war zuletzt in seiner Heimat für Motherwell aktiv.

Der 1,85 Meter große Rechtsfuß ist aktueller U21-Teamspieler Schottlands, nach einer Leihe im Herbst in die zweite schottische Liga kehrte er im Jänner 2023 zu Motherwell zurück, wurde umgehend Stammspieler und wurde zum SFWA Young Player of the Year der höchsten schottischen Spielklasse gekürt. In Graz unterschreibt Johnston einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: „Wir sind stolz und froh, dass sich ein Top-Talent wie Max Johnston für den SK Sturm entschieden hat. Max hat in Schottland bereits bewiesen, welche großen Qualitäten in ihm stecken. Mit seiner raumgreifenden Spielweise gibt er uns eine weitere Komponente auf der Außenverteidigerposition und wird so den Konkurrenzkampf positiv befeuern.

Max wird die Zeit bekommen, unsere Spielprinzipien zu verinnerlichen – wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass er den Fans in Graz viel Freude bereiten wird."

"Bin absolut überzeugt davon, hier am richtigen Ort zu sein"

Max Johnston meint nach seiner Ankunft in Graz: "Ich bin glücklich hier in Graz zu sein und in der starken österreichischen Liga sowie einer internationalen Gruppenphase spielen zu können. Ich hatte tolle Gespräche mit Andreas Schicker und Coach Christian Ilzer und bin absolut überzeugt davon, hier am richtigen Ort zu sein. Ich kann es kaum erwarten dass es losgeht und ich mit dem Team angreifen kann."

Fotocredit: IMAGO/Action Plus