Gibt es den nächsten Wechsel eines ADMIRAL Bundesliga-Akteurs ins Ausland bzw. in die Lique 1 nach Frankreich - bisher Torhüter Philipp Köhn, FC Red Bull Salzburg nach AS Monaco und Stürmer Emanuel Emegha vom SK Sturm Graz zu Racing Straßbourg? Nach den beiden Spielern vom Liga-Spitzenduo scheint nun auch der ohnehin schon seit Monaten spekulierte Sommer-Abgang Keito Nakamura vom Vorjahres-Dritten LASK näher zu rücken. Beim französischen Portal „jeunesfooteux“ bestätigte Olivier Letang, Präsident des OSC Lille, Gespräche mit den Linzern betreff dem japanischen Unterschiedsspieler der Athletiker.

Topscorer Keito Nakamura ist von den Gegenspielern meist nicht zu halten...und nun wohl auch nicht zum Verbleib vom LASK?

"Er hat auch großes Interesse, sich uns anzuschließen"

LOSC-Präsident Olivier Letang: „Er ist ein Spieler mit einem sehr interessanten Profil und er hat auch großes Interesse daran, sich uns anzuschließen." Nachsatz: „Wir haben noch keine Einigung mit dem Verein“.

Knackpunkt sei dem Vernehmen nach noch die Ablöseforderung des LASK, wo Rechtsfuß Keito Nakamura noch bis Juni 2025 unter Vertrag steht. LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic meinte gegenüber den „OÖN“: „Die Verhandlungen laufen.“

Demnach fordere der LASK eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe für den 2-fachen japanischen Nationalspieler (aktueller Marktwert = 8 Mio. Euro, Quelle: transfermarkt.at) . Ein erstes Angebot vom OSC Lille über 11 Millionen Euro sollen die Linzer abgelehnt haben. „Wir werden Nakamura nicht verschenken“, sagte Vujanovic.

In der vergangenen ADMIRAL Bundesliga-Saison ragte der 22-jährige Japaner (geb.: 28. Juli 2000 in Abiko, Osaka) in 31 BL-Spielen mit 14 Treffern und 7 Assists als Top-Scorer heraus.

Im ÖFB-Cup nicht gespielt

Beim 6:0-Kantersieg in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup am vergangenen Freitagabend beim West-Regionalligisten SC Röfix Röthis war Keito Nakamura zwar im LASK-Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Der LASK eröffnet am kommenden Freitag, 28. Juli 2023, die neue, 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga in der Linzer Raiffeisen Arena mit dem Klassiker gegen den SK Rapid - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at