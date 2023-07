Nach dem Weggang von Emanuel Emegha - wir berichteten vergangenen Samstag - herrscht beim SK Puntigamer Sturm Graz Handlungsbedarf im Angriff. Mit dem 19-jährigen Schotten Max Johnston wurde gestern ein Außenverteidiger verpflichtet. Kommt jetzt auch ein Außenstürmer aus dem Ausland? Maurice Malone, in der vergangenen Saison vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg an den RZ Pellets WAC ausgeliehen und mit 21 Scorerpunkten (10 Tore, 11 Assists) in 30 Pflichtpartien Schlüsselspieler bei den Kärntnern, ist laut der Tageszeitung "Neue Presse" im Anflug beim Vizemeister aus der Steiermark.

Machte in der abgelaufenen Saison oft den Unterschied zugunsten des RZ Pellets WAC aus: Maurice Malone. Der 22-jährige Deutsche bereicherte die ADMIRAL Bundesliga.

Bleibt Maurice Malone ADMIRAL Bundesliga erhalten und stürmt für den Vizemeister?

Nach der Leihe für die Saison 2022/2023 bei den Wolfsbergern ging es für Maurice Malone zurück zum FC Augsburg. Doch nun scheint es so, dass der 22-jährige DFB-U21-Teamspieler und gebürtige Augsburger der österreichischen ADMIRAL Bundesliga erhalten bleibt.

Interesse bekundeten dem Vernehmen nach zunächst Rekordmeister SK Rapid Wien und dann der SK Sturm Graz, der wohl das Rennen machen dürfte. Denn laut der Tageszeitung "Neue Presse" rückt die Vertragsunterschrift nahe. Der Marktwert des dynamischen, talentieren Angreifers liegt derzeit bei rd. 2 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at). Das wäre dem Vernehmen nach auch die Summe, die der SK Sturm als Ablöse aufzubringen hätte.

Nach der Einnahme von 13 Mio. Euro für Emanuel Emegha (zu Racing Straßburg in die französische Lique 1) ein machbarer finanzieller Aufwand.

Am morgigen Mittwoch steht der letzte Test der Sommervorbereitung an – wir treffen im Colmar Stadium auf @RCSA. Wie gewohnt wird die Partie auf https://t.co/tfVyBog4xl übertragen! 📺 #sturmgraz #Friendlies2023 https://t.co/aq1uRoB0NP — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 25, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL