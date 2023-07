Der Vorjahres-Dritte LASK empfängt im offiziellen Eröffnungsspiel der 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga den Vorjahres-Vierten SK Rapid Wien (Freitag, 28. Juli, 20.30 Uhr, Raiffeisen Arena, Ligaportal-Liveticker). Nach dem souveränen Uniqa-ÖFB-Cup-Auftakt beim SC Röfix Röthis (6:0) wollen die Linzer um Neo-Cheftrainer Thomas Sageder im Duell zweier Kultklubs vor zu erwartend großer Kulisse auch den Liga-Start erfolgreich bestreiten.

Am 23. April ´23 feierte der Ex-Rapidler Filip Stojkovic (r.) mit dem LASK gegen Marco Grüll und die Hütteldorfer ebenso einen Heimsieg (3:1, Raiffeisen Arena) wie Ende August in Pasching (2:1) im Grunddurchgang der vergangenen Saison 2022/23. Auch diesmal wird es wieder packende Duelle zwischen den Kultklubs geben.

"Wer das nicht cool findet, hat den Fußball nie geliebt"

„Saisonauftakt, 50 Jahre Bundesliga, 20.30 Uhr in der Raiffeisen Arena. Wer das nicht cool findet, hat den Fußball nie geliebt.“ Coach Thomas Sageder, Nachfolger von Didi Kühbauer, der ja sowohl bei den Linzern als auch beim SK Rapid Trainer war, spricht vor seiner BL-Premiere als LASK-Cheftrainer aus, was sich viele vor dem anstehenden Eröffnungsspiel der 50. Jubiläumssaison der ADMIRAL Bundesliga denken.

Das Heimspiel gegen den SK Rapid Wien ist eine Reminiszenz an die allererste Runde der Bundesliga-Geschichte im August 1974, als der LASK die Hütteldorfer dank Toren von Gert Trafella und Kurt Leitner 2:1 besiegte. Im Jahr 2023 sollen es Kapitän Robert Zulj & Co richten.

Gegen den SK Rapid kann der LASK in jüngster Vergangenheit auf eine sehr gute Heimbilanz verweisen: Seit vier Heimspielen sind die Athletiker gegen die Grün-Weißen ungeschlagen (2S 2U), in der Vorsaison gewann der LASK beide Heimpartien (2:1, 3:1) – das gelang zuvor nur 1997/98. Zudem sind die Linzer „Auftakt-Experten“: Die letzten vier Erstrunden-Partien in der Bundesliga bestritt der LASK siegreich – Bestwert in der Vereinsgeschichte.

Souveräne Saisonstarts beider Klubs im ÖFB-Cup

Apropos Auftakt: Das erste Pflichtspiel der Saison konnten sowohl der LASK (6:0 vs. Röthis) als auch der SK Rapid (7:0 vs. Donaufeld) im UNIQA ÖFB Cup souverän für sich entscheiden. Bei beiden Teams gaben dabei Neuzugänge eine erste Arbeitsprobe ab: Während aufseiten des LASK Moussa Koné einen Doppelpack erzielte, trugen sich bei Rapid Fally Mayulu und Matthias Seidl (beide zuvor Blau Weiß Linz) in die Torschützenliste ein.

Ebenfalls neu bei den Grün-Weißen ist u.a. Innenverteidiger Nenad Cvetkovic, der aus Israels 1. Liga nach Wien-Hütteldorf wechselte.

Die Raiffeisen Arena, die am Freitagabend Schauplatz der Eröffnungspartie wird, öffnet am Spieltag ab 17.30 Uhr die Pforten der Fanzone – ab 19 Uhr öffnet auch der Stadioninnenraum.

"Duell mit Rapid Wien wird zeigen, wie weit wir auf unserem Weg sind"

LASK-Neo-Cheftrainer Thomas Sageder (Foto) zum Spiel: „Ich freue mich, dass es endlich los geht. Die Jubiläumssaison vor unseren Fans in der Raiffeisen Arena zu eröffnen, ist etwas ganz Besonderes. Das Duell mit Rapid Wien wird zeigen, wie weit wir auf unserem Weg sind. Wir wollen uns von Beginn an von unserer besten Seite zeigen.“

Es fehlen beim LASK Anselm, Ba, Taoui, Wiesinger.

Andres #Andrade steigt nach seiner Zeit bei Panamas Nationalteam heute ins Training ein! Mit den Canaleros gelang Andres - nach K.o.-Siegen gegen Katar und die USA - der sensationelle Einzug ins Finale. Im Endspiel musste sich Panama gegen Mexiko geschlagen geben (0:1).

📷FEPAFUT pic.twitter.com/QCVgpD1ZuB — LASK (@LASK_Official) July 26, 2023

