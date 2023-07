Während Austria Klagenfurt wie im vergangenen Jahr auch diesmal in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison 2023/24 startet, hat die WSG Tirol entgegen dem Vorjahr diesmal zum Auftakt Heimrecht. Gegen die Kärntner Violetten gehen die Wattener in ihre 5. BL-Saison - die Gäste in ihre 3. in Folge). Samstag, 29. Juli, Tivoli Innsbruck, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Es ist auch ein Duell der Trainer-Füchse Thomas Silberberger, der in seine bereits 11. Saison in Folge als Chefcoach der Tiroler geht, und Peter Pacult. Siehe auch separaten Beitrag Austria Klagenfurt und Sommer-Transfers.

Aleksander Buksa avanvierte mit seinem Doppelpack beim mühevollen 3:2-Sieg in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup beim oberösterreichischen Landesligisten Bad Schallerbach zum Matchwinner. Einmal mehr scheint die WSG Tirol mit einem Legionär und aus Italien ausgeliehenen Stürmer einen Glücksgriff getätigt zu haben.

Aleksander Buksa war in Kindheit ein Jahr in Klagenfurt

Er kam, sah und traf. So oder so ähnlich kann man den Einstand von CFC Genua-Leihgabe Aleksander Buksa bei der WSG Tirol betiteln. Der polnische U21-Teamstürmer stellte bereits in der Frühphase der neuen Saison sein Können unter Beweis und erzielte beim Saisonauftakt im UNIQA ÖFB Cup gegen den SV sedda Bad Schallerbach einen wichtigen Doppelpack.

Nun will der 1,89 Meter große Linksfuß auch in der ADMIRAL Bundesliga voll anschreiben, am besten gleich am Samstag (17 Uhr) beim Bundesligaauftakt gegen Austria Klagenfurt: "Die zwei Treffer in Bad Schallerbach geben mir natürlich viel Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen will ich nun auch in der Bundesliga ausstrahlen und gleich von Beginn an präsent sein. Am Ende steht der Teamerfolg am Wochenende aber natürlich über allem".

Für den Polen, der in seiner Kindheit für ein Jahr die Fußballschuhe in Klagenfurt schnürte, stellt das Aufeinandertreffen mit der Pacult-Elf ein besonderes Spiel dar. "Ich war wirklich sehr glücklich, als ich die Auslosung gesehen habe. Spiele gegen einen ehemaligen Verein sind immer etwas Besonderes", so Buksa.

Rein in die 11. Saison als Cheftrainer der Wattener: Thomas Silberger.

"Klagenfurt erzielte letzte Saison nahezu Hälfte aller Tore aus Standards"

"Die Vorfreude auf den Bundesligaauftakt ist sehr groß. Mit einem Heimspiel zu starten ist natürlich noch besonderer. Man spürt im ganzen Verein das Kribbeln", freut sich Thomas Silberberger auf seine 11. Saison als Cheftrainer der WSG Tirol. Besonders wird auch das Duell auf der Seitenlinie, wenn mit Thomas Silberberger und Peter Pacult zwei alte Bekannte aufeinandertreffen.

"Die Mannschaften von Peter Pacult sind sehr gut organisiert. Peter ist ein wahrer Trainerfuchs, einer der Besten in Österreich. Klagenfurt lässt in der Defensive wenig zu und erzielte in der letzten Saison nahezu die Hälfte aller Tore aus Standards. Das sollte ein Warnruf für meine Mannschaft sein", ist sich der Übungsleiter des Tiroler Bundesligisten den Stärken des Gegners bewusst.

In den vergangenen beiden BL-Spielzeiten trafen beide Klubs allein im Grunddurchgang aufeinander, da sich danach die Wege trennten. Austria Klagenfurt spielt in der Meistergruppe, die WSG Tirol im Unteren Playoff. Die 4 Duelle waren stets knappe Angelegenheiten. Bilanz: 2 Siege Austria, 1 Sieg WSG Tirol, 1 Remis. Torbilanz: 7:6 für die Klagenfurter.

6 WSG-Spieler fehlen verletzungsbedingt bzw. wegen Sperre

Bror Blume (Ödem), Lukas Sulzbacher, Stefan Škrbo und Denis Tomic (muskuläre Probleme) stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Justin Forst verpasst aufgrund seiner Rotsperre (unsportliches Verhalten im UNIQA ÖFB Cup gegen Bad Schallerbach) den Bundesligaauftakt ebenso wie der Langzeitverletzte Torhüter Ferdinand Oswald.

