Bevor der SK Puntigamer Sturm Graz kommenden Sonntag in Rd. 1 der ADMIRAL Bundesliga bei Austria Wien gastiert (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker), absolvierte der Vizemeister am heutigen Mittwoch noch ein internationales Testspiel vs. Racing Straßburg. In Colmar/FRA kam noch einmal der Großteil des Kaders der Steirer zum Einsatz und probte den Ernstfall. Gegen das neue Team von Emanuel Emegha, der 45 Minuten am Feld stand, tat sich die Ilzer-Truppe von Beginn an schwer und verlor durch einen Hattrick von Racing-Stürmer Diallo mit 0:3. Nach 7 Siegen war es im 8. Testspiel die einzige Sturm-Niederlage diesen Sommer.

"Straßburg hat uns heute gefordert und Probleme in unserem Spiel aufgezeigt"

Binnen 31 Minuten vor der Pause gelang dem 28-jährigen Senegalesen Habibou Mouhamadou Diallo, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, ein lupenreiner Hattrick zum 3:0-Endstand.

SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer (Foto) zum Spiel: "Das war heute ein wertvoller Test gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner der heurigen Vorbereitung. Wir haben super Erkenntnisse bekommen in allen Bereichen – das bringt uns vor dem Bundesliga-Start am Sonntag noch einmal einen Schritt weiter. Straßburg hat uns heute gefordert und Probleme in unserem Spiel aufgezeigt – ein super Test gegen einen sehr guten Gegner!"



Racing Straßburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz 3:0 (3:0)

Colmar Stadium, 26. Juli 2023, 18.30 Uhr, 4.000 Zuschauer.

Tore: Diallo (6', 11', 36')



SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 1): Scherpen - Gazibegovic - Borkovic - Wüthrich - Schnegg - Hierländer - Serrano - Bøving - Kiteishvili - Sarkaria - Włodarczyk

SK Puntigamer Sturm Graz (HZ 2): Maric - Stückler - Geyrhofer - Stankovic - Dante -Serrano - Demaku - Prass - Horvat - Fuseini - Teixeira



Racing Straßburg (Startformation): Bellaarouch - Guilbert - Doukoure - Nyamsi - Sylla - Delaine - Deminguet - Bellegarde - Diarra - Sahi-Dion - Diallo

Niederlage in Frankreich. Am Ende steht ein 0:3 gegen den wahrscheinlich stärksten Gegner der Vorbereitung zu Buche.#sturmgraz #RCSSTU #Friendlies2023

