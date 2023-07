Die 1. Runde der Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup ist abgeschlossen. Zwölf Vereine aus der Bundesliga, zwölf aus der 2. Liga und acht aus den Landesverbänden konnten den Aufstieg fixieren. Am Sonntag, 30. Juli (ab 19.15 Uhr LIVE auf ligaportal.at) werden die 16 Paarungen der 2. Runde ausgelost. Die Ziehung wird von Ex-ÖFB-Nationalteamspieler Stefan Maierhofer vorgenommen. Die Spiele der 2. Runde gehen von 26. bis 28. September 2023 über die Bühne.





Folgende Teams befinden sich in den Lostöpfen:



Bundesliga (12)

SK Puntigamer Sturm Graz (Titelverteidiger), FC Red Bull Salzburg, LASK, SK Rapid, FK Austria Wien, SK Austria Klagenfurt, RZ Pellets Wolfsberger AC, SC Austria Lustenau, TSV Egger Glas Hartberg, WSG Tirol, Cashpoint SCR Altach, FC Blau-Weiß Linz



2. Liga (12)

SV Guntamatic Ried, SKN St. Pölten, GAK 1902, FAC Wien, SV Licht-Loidl Lafnitz, FC Flyeralarm Admira, First Vienna Football-Club 1894, KSV 1919, FC Mohren Dornbirn, SKU Ertl Glas Amstetten, SV Stripfing/Weiden, DSV Leoben GGMT Revolution



Vereine der Landesverbände (8)

ASV Draßburg, SV Sparkasse Leobendorf, FC Marchfeld Donauauen (jeweils Regionalliga Ost), Union Raiffeisen Gurten, USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen (jeweils Regionalliga Mitte), SC Sparkasse IMST 1933, SV Austria Salzburg, FC Pinzgau Saalfelden (jeweils Regionalliga West)



Ziehungsmodalitäten:



Phase 1: Zunächst werden aus dem zwölf Teams umfassenden Pool „2. Liga“ vier 2.-Liga-interne Paarungen gezogen.

Phase 2: Danach bekommen die vier verbleibenden Teams der 2. Liga jeweils einen der zwölf Vertreter der höchsten Spielklasse („Topf Bundesliga“) zugelost.

Phase 3: Die Gegner der acht Vereine der Landesverbände werden abschließend ebenfalls aus dem Bundesliga-Topf ermittelt.



In Phase 1 wird nur aus einem Topf gezogen, wobei das Heimrecht an den erstgezogenen Verein geht. In den Phasen 2 und 3 wird zuerst aus dem Topf „2. Liga“ bzw. „Landesverbände“ gezogen. Die ermittelten Vereine haben gegenüber jenen aus der Bundesliga immer Heimreicht.



Termine im UNIQA ÖFB Cup 2023/24:



2. Runde: 26./27./28. September 2023

Achtelfinale: 31. Oktober, 1./2. November 2023

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt

Foto: RiPu