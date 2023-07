Zum Start der ADMIRAL Bundesliga geht es für den FC Red Bull Salzburg nach Vorarlberg, wo am Samstag, den 29. Juli 2023 ab 19:30 Uhr ( live im LIGAPORTAL-LIVETICKER ) in der Cashpoint Arena der SCR Altach wartet. Das Spiel wird von Schiedsrichter Walter Altmann geleitet.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knöchel), Mamady Diambou (Arm), Daouda Guindo (Knie), Sekou Koita (Oberschenkel), Leandro Morgalla (Knie), Bryan Okoh (Adduktoren), Justin Omoregie (Rücken) und Luka Sucic (Knie). Der Einsatz von Andreas Ulmer (Knöchel) ist fraglich. Fernando hat nach langer Verletzungspause wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, wird aber langsam an eine höhere Belastung herangeführt. Bei Neuerwerbung Aleksa Terzic fehlt aktuell noch die Spielgenehmigung.

Statements

Christoph Freund über die Klub-Ziele für diese Bundesliga-Saison:

„Im Grunde sieht es so aus, dass wir zuerst einmal gut in die Meisterschaft reinstarten und unseren Fußball auf den Platz bringen wollen. Es soll auch in dieser Saison wieder Spaß machen, unserer Mannschaft zuzusehen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir unser großes Ziel erreichen werden und der Teller am Ende wieder nach Salzburg wandert. Aber jetzt gilt es einmal, gut in die Saison zu starten und Schritt für Schritt zu denken und zu agieren.“

… die Kaderplanung:

„Mit der Kaderplanung sind wir schon sehr weit. In den letzten Wochen ist da ja einiges passiert und das Gefüge, so wie es jetzt ist, ist ein sehr gutes. Darum wird da nicht mehr allzu viel passieren. Das Grundgerüst steht und ich bin sehr positiv gestimmt, dass der Kader den Herausforderungen der kommenden Saison standhalten kann.“

Matthias Jaissle über den Meisterschaftsstart in Altach:

„In der Tat ist es so –, und das ist für uns fast normal – dass wir zum Saisonstart noch nicht bei 100 Prozent sind. Aufgrund der Tatsache, dass die Nationalspieler sehr spät eingestiegen sind und wir immer noch eine sehr lange Verletztenliste haben, wird das noch dauern. Trotzdem werden wir in Altach eine Mannschaft auf den Platz schicken, mit der wir unsere Ziele erreichen können. Wir wollen ein gutes und dominantes Spiel abliefern und drei Punkte holen.

Wenn es einen so großen Umbruch wie bei den Altachern, mit einem neuen Sportdirektor, einem neuen Trainer und vielen neuen Spielern, plus das erste Liga-Spiel gibt, weiß man nicht genau, was auf einen zukommt. Aber wir haben wie immer in der Meisterschaft den

Strahinja Pavlovic über den Meisterschaftsauftakt:

„Wir sind im Cup erfolgreich gestartet und wollen das jetzt auch in der Meisterschaft tun. Unsere Vorbereitung war zwar relativ kurz, hatte aber gute Qualität. Diese Qualität wollen wir auch in Altach schon auf den Platz bringen und dort gleich drei Punkte holen.“

