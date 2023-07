Wenn die WSG Tirol zum Auftakt der 50. Jubiläumssaion der ADMIRAL Bundesliga am morgigen Samstag Austria Klagenfurt empfängt (Tivoli Innsbruck, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) wird ein bekanntes Gesicht der Wattener nicht mit von der Partie sein. Raphael Behounek, seit Sommer 2020 bei den Tirolern, wird nicht in seine 4. Saison bei der WSG gehen. Der Abgang des 26-jährigen Innenverteidigers, dessen Vertrag noch bis Juni 2024 datiert ist, rückt näher.

96 Bundesliga-Partien für WSG Tirol

Wie Cheftrainer Thomas Silberberger auf der Pressekonferenz für das Spiel der WSG Tirol gegen die Kärntner Violetten mitteilte, wurde der gebürtige Wiener (16. April 1997), der in 3 Spielzeiten 96 Bundesliga-Einsätze (4 Tore, 2 Assists) für die Wattener absolvierte, freigestellt, um einen Vertrag bei einem ausländischen Verein zu unterschreiben.

Bereits seit Wochen mehren sich Abgangs-Spekulationen - wir berichteten - beim 1,87 Meter großen Innenverteidiger, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird. Und nun vor einem Wechsel ins Ausland steht.

"WSG hat gewisse Vorstellung der Ablöse"

Beim Pflichtspiel-Auftakt seiner 4. Saison für die WSG Tirol stand Raphael Behounek am vergangenen Freitag in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup beim mühevollen 3:2-Auswärtssieg gegen den oberösterreichischen Landesligisten SV sedda Bad Schallerbach nicht in der Startelf und kam erst in der Nachspielzeit zum Einsatz.

Bereits im letzten Sommer wollte der Wiener die WSG Tirol verlassen und sagte im August 2022 gegenüber Sky Sport Austria: „Es hat schon Gespräche gegeben, aber es ist dann schon auch so, dass die WSG eine gewisse Vorstellung der Ablöse hat. Ich bin da recht offen. Ich wollte im Sommer den Verein verlassen, einfach weil ich für mich den nächsten Schritt machen wollte.“

