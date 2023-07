Er absolvierte 29 A-Team-Einsätze, war im ÖFB-Kader bei der WM 1998, ist UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und trainierte u.a. Rot-Weiß Erfurt, Wacker Innsbruck und den DSV Leoben, um in den vergangenen Jahren als Sky-Experte zu fungieren: Walter Kogler. Der mit Wirkung vom 1. August in seiner Geburtsstadt Wolfsberg beim ADMIRAL Bundesligisten RZ Pellets WAC als neuer Akademieleiter tätig sein wird. Bereits in der Saison 2004/05 war der 55-jährige Kärntner Sportlicher Leiter bei der AKA Kärnten U19.

Zurück in der Heimat und bereit für herausfordernde Aufgabe

Walter Kogler: „Ich freue mich sehr über die neue und spannende Aufgabe in meiner Heimat."

Zuletzt war der 55-jährige Wolfsberger als geschätzter und fachkundiger Experte bei Sky Sport Austria, wo ihn besonders seine sachlichen Analysen auszeichneten tätig. Bei Sky brachte er sein geballtes Fußballwissen samt Erfahrung ein. Diese Aufgabe kann er aufgrund seines Engagements im Lavanttal ab sofort nicht mehr ausfüllen.

Nössler in Pension - Stary noch bis Jahresende beim WAC

Walter Kogler, der auch schon mal als WAC-Trainer in der Regionalliga fungierte, übernimmt die Geschicke von Geschäftsführer Horst Nössler, der die Pension antritt.

Der bisherige Sportchef Roman Stary wird noch bis Jahresende die sportlichen Geschicke leiten. Danach sucht der Ex-WAC-Trainer eine neue Herausforderung.

