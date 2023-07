3 Tage nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel der 2. Runde in der UEFA-Europa Conference League-Qualifikation gegen Borac Banja Luka (Last-Minute-Treffer von Haris Tabakovic in der 94. Min.) startet Austria Wien mit dem Heimspiel gegen Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) auch in der ADMIRAL Bundesliga in die neue Saison 2023/24. Trainer Michael Wimmer gibt einen Ausblick auf das Top-Spiel am 30. Juli 2023 in der Generali-Arena.

"Wenn wir am Limit performen, dann können wir mithalten"

FAK-Trainer Michael Wimmer spricht über…

… Personalnews: „Die Kadersituation ist gleich wie am Donnerstag. Hakim Guenouche ist im Trainingsbetrieb, es wird aber noch nicht für einen Einsatz am Sonntag reichen. Wir hoffen, dass er im Rückspiel in Banja Luka (Anm.: nächsten Donnerstag, 3. August, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) im Kader steht. Matan Baltaxa ist noch angeschlagen, da müssen wir noch das Training abwarten, ob er für Sonntag einsatzfähig ist.“

… den Fahrplan bis Sonntag: „Das Spiel gegen Banja Luka ist jetzt abgehakt, die Analyse machen wir erst nächste Woche, weil uns gegen Sturm ein ganz anderes Spiel erwartet als am Donnerstag. Deshalb bereiten wir uns ab sofort voll auf Sturm vor. Heute werden wir regenerieren, morgen ist das Abschlusstraining und dann werden wir am Sonntag entscheiden, wer fit ist und sich frisch fühlt.“

… das Heimspiel vs. SK Sturm zum BL-Auftakt: „Wir wollen das Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitnehmen, wir sind mit zwei Siegen gut in die neue Saison gestartet, deshalb werden wir am Sonntag mit breiter Brust auftreten. Wir wollen mit den Fans im Rücken ein gutes Heimspiel abliefern und ein gutes Ergebnis erzielen. Uns erwartet mit Sturm Graz eine große Herausforderung.“

… Gegner Sturm Graz: „Sturm ist eine Topmannschaft, die sehr gefestigt ist in ihren Abläufen, sie haben eine hohe Intensität und eine klare Spielphilosophie. Sie spielen zielstrebig nach vorne und pressen hoch. Wir müssen konsequent verteidigen und bei den zweiten Bällen präsent sein. Wenn wir am Limit performen, dann können wir mithalten – das haben wir letzte Saison schon gezeigt.“