Die letzte Partie der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 absolvierte der RZ Pellets WAC gegen einen Klub aus Oberösterreich, siegte mit 2:1 bei der SV Guntamatic Ried, dem Absteiger in die ADMIRAL 2. Liga. Wo der FC Blau-Weiß Linz Meister wurde und somit ins Oberaus aufstieg, um zum Auftakt bei den Lavanttalern zu gastieren - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Wodurch die Wölfe also wieder auf einen OÖ-Klub treffen. Die Vorfreude in beiden Lagern ist groß.

Einschwören auf das "Abenteuer ADMIRAL Bundesliga" für Kapitän Michael Brandner und den FC Blau-Weiß Linz. Zum Start geht es in die "Höhle der Wölfe".

"Man spürt in der Mannschaft und auch im ganzen Verein eine Vorfreude"

Insbesondere beim Aufsteiger um FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Wir haben einen langen Weg hinter uns und haben das große Ziel Aufstieg in die Bundesliga erreicht. Jetzt geht es endlich los. Man spürt in der Mannschaft und auch im ganzen Verein eine Vorfreude."

Nach dem 5:1-Erfolg gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen in der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup am vergangenen Samstag geht es für die Stahlstädter in Runde 1 der ADMIRAL Bundesliga nach Kärnten. Spielerisch wollen die Blau-Weißen eine Liga höher nicht viel verändern. Scheiblehner: "Wir wollen wie im Vorjahr einen intensiven und schnellen Fußball zeigen, auch einen risikoreichen." Das erklärte Ziel in dieser Saison ist der Klassenerhalt.

Der WAC beendete die letzte Saison auf Platz 1 in der Qualifikationsgruppe. Die Mannschaft um Trainer Manfred Schmid verstärkte sich im Sommer mit 6 Neuzugängen: Scott Kennedy (vom SSV Jahn Regensburg), Florian Rieder (SK Austria Klagenfurt), Bernhard Zimmermann (SK Rapid Wien), Thomas Sabitzer (LASK), Sandro Altunashvili (Dinamo Batumi) und Lukas Ibertsberger (RB Salzburg).

Die erste UNIQA ÖFB-Cup-Runde gegen den FC Kufstein konnten die Kärntner mit einem 4:0 für sich entscheiden. Das letzte Aufeinandertreffen der Blau-Weißen mit den Wölfen war letzte Saison im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups. Dort konnten die Kärntner das Match mit 3:1 in Linz für sich entscheiden. Der Torschütze bei den Blau-Weißen war damals im Oktober Top-Torjäger Ronivaldo.

Doch in den vergangenen vier Jahren wußten sich die jeweiligen Aufsteiger stets im Oberhaus zu behaupten. Wobei sie im Erstrundenduell bei einem Unentschieden dreimal als Sieger vom Platz gingen. Im Vorjahr bezwang Austria Lustenau die WSG Tirol 2:1.

Doch die Gäste aus Oberösterreich sind sich natürlich der Schwere der Aufgabe in der Lavanttal-Arena bewusst.

"Sie haben richtig gute Neuverpflichtungen geholt"

"Morgen erwartet uns ein sehr starker Gegner. Sie werden gleich versuchen zu zeigen, dass sie das Heimspiel unbedingt gewinnen wollen. Ich denke, der WAC hat nach einer enttäuschenden letzten Saison diese Saison große Ziele. Sie haben sich auch richtig gute Neuverpflichtungen geholt. Also es wird richtig schwierig dort", so Gerald Scheiblehner, Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz.

Ähnlich sieht es Blau-Weiß-Rückkehr Stefan Haudum, der aus vergangenen Saison mit dem SCR Altach die Wolfsberger kennt: "Der WAC hat eine super Mannschaft und hat sich im Sommer auch gut verstärkt, also uns erwartet da ein richtig guter Gegner."

Vor dem Abflug in die USA: Top-Torjäger Tai Baribo

"WAC in den nächsten Jahren in Top 6 etablieren"

Der in der vergangenen Saison erstmals seit der Liga-Reform 2018 im Unteren Playoff spielte und diesmal mit Cheftrainer Manfred Schmid, der im Frühjahr Robin Dutt ablöste, in die neue Spielzeit geht. Der 52-jährige Wiener will mit seiner neuformierten Mannschaft angreifen und meint vor dem Start: "Für uns ist wichtig, dass wir gut reingekommen in die Liga. Wir wollen den WAC in den nächsten Jahren in den Top 6 etablieren. Das ist das klare Ziel.

Der Integrationsprozess der sechs Sommer-Neuzugänge ist in vollem Gange. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier Scott Kennedy und der 19-jährige ÖFB-U21-Teamspieler Lukas Ibertsberger (Leihe vom FC Red Bull Salzburg) sollen die Abwehr verstärken, der 26-jährige Georgier Sandro Altunashvili das zentrale Mittelfeld. Und in der Offensive sollen Florian Rieder (von Austria Klagenfurt), Bernhard Zimmermann (SK Rapid Wien) und Thomas Sabitzer (LASK/WSG Tirol) Akzente setzen und für die nötigen Tore sorgen.

Bald Bamba für Baribo?

Schmid zu seinem halben Dutzen an Neuzugängen: "Wir haben viel Qualität dazubekommen, zu der Qualität, die schon da war. Ich bin sehr zufrieden." Allerdings gilt es für die Wölfe den schwerwiegenden Abgang von Top-Torjäger Tai Baribo zu kompensieren, der in MLS (Major League Soccer) wechseln wird. Der Marktwert des 25-jährigen Israeli, der in vergangenen Saison in 32 BL-Spielen stolze 16 Treffer erzielte (plus 3 Assist) und beim WAC noch bis Juni 2024 einen Vertrag hat, steht aktuell bei 2,5 Mio. Euro (Quelle: transfermark.at).

Doch beim WAC steht für Tai Baribo (11 Länderspiele, 3 Tore für Israel) ein Nachfolger schon ante portas. Der 21-jährige Ivorer Mohamed Bamba wird dem Vernehmen nach aus der 2. Liga Israelis ins Lavanttal wechseln.

Während WAC-Cheftrainer seinen Schützlingen vor dem Start ins Logbuch schreibt: "In erster Linie will ich einen guten Fußball sehen. Aber auch, dass jeder den anderen auf dem Platz unterstützt. Wir sind noch am Anfang, wenn es darum geht, Spielzüge einzustudieren und Abläufe zu verinnerlichen. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und RiPu Sportfotos