Dass ADMIRAL Bundesligist RZ Pellets WAC und Cheftrainer Manfred Schmid für die neue Saision 2023/24 nicht mehr mit Abwehrspieler Raphael Schifferl planen, war bekannt - wir berichteten. Jetzt auch sein neuer Verein: Der gebürtige Wolfsberger, der am morgigen Samstag sein 24. Wiegenfest feiert und bei den Lavanttalern noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht, wird an den ehemaligen deutschen Bundesligisten SpVgg Unterhaching verliehen. Die Bayern stiegen im Frühjahr in die 3. Liga auf. Siehe auch Sommer-Transfers.

20 BL-Einsätze für WAC-Profis

Raphael Schifferl (im Foto gegen Guido Burgstaller vom SK Rapid Wien ) schaffte in der vergangenen Saison unter Ex-WAC-Coach Robin Dutt den Sprung zu den WAC-Profis und lief 25-Mal (20x in der ADMIRAL Bundesliga, 1 Tor) als Innenverteidiger für das Wolfsrudel auf und konnte dabei 2 Treffer erzielen.

Der 1,95 Meter große Lavanttaler (geb.: 29.07.1999 in Wolfsberg) war bereits in der Jugend und der Akademie beim WAC und kehrte im Sommer nach einer Leihe bei den Young Violets zurück.

Nach einem Jahr bei den Wölfen geht es für den Rechtsfuß nun in die deutsche 3. Liga zur SpVgg Unterhaching.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL