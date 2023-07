Was sich abzeichnete - siehe Bericht heute zuvor - ist nun konkret bzw. amtlich: Nach 3 Spielzeiten bei der WSG Tirol verlässt Abwehrchef Raffael Behounek die Wattener. Der 26-jährige Wiener - ein Gesicht und geradliniger Typ der Liga - nimmt eine neue Herausforderung im Ausland an und wechselt per sofort zum niederländischen Zweitligisten Willem II Tilburg. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Immer nah und hart dran am Gegenspieler: Raffael Behounek, der weder sich noch seine Gegenspieler schonte.

"Wir sind seinem Wunsch nachgekommen und konnten auch eine Ablöse kassieren"

Im Sommer 2021 kam Raffael Behounek von Wacker Innsbruck zur WSG Tirol. Nach 102 Einsätzen (5 Tore – 2 Assists) für die Grün-Weißen zieht es den gebürtigen Wiener, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausgelaufen wäre, in die zweite niederländische Liga. Dort wird der Abwehrspieler künftig für den dreifachen Meister Willem II Tilburg auflaufen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Stefan Köck (Manager Sport WSG Tirol) zum Transfer: "Raffael hat mit sehr guten Leistungen in den letzten drei Jahren wesentlich zum Erfolg beigetragen. Aus diesem Grund verlieren wir mit ihm auch einen wichtigen Spieler. Er hat allerdings nie ein Geheimnis aus seinem Wechselwunsch ins Ausland gemacht. Nun sind wir seinem Wunsch nachgekommen und konnten auch eine Ablöse kassieren. Aufgrund des Abgangs werden wir in den nächsten Tagen einen Ersatz verpflichten."

"Habe drei wunderschöne Jahre in Wattens gehabt"

Raffael Behounek über seinen Abschied: "Ich habe mich dazu entschlossen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich habe drei wunderschöne Jahre in Wattens gehabt, sportlich als auch im menschlichen Bereich.

Ich durfte tolle Menschen kennenlernen und werde die WSG Tirol und das gesamte Umfeld sehr vermissen. Schlussendlich bin ich dem Verein dankbar, dass ich nun den Schritt ins Ausland machen darf."

