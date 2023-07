In seinem Auftakt-Match in neuen Gefilden namens ADMIRAL Bundesliga zahlte Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz bei der 2:1-Niederlage im Lavanttal beim RZ Pellets WAC sogleich Lehrgeld. Insbesondere bis zum 2:0-Rückstand. Hernach zeigten die Scheiblehner-Schützlinge, dass sie durchaus im Oberhaus konkurrenzfähig sind und bewiesen Moral. Letztendlich zitterten sich die gastgebenden Kärntner auf der Spiel-Zielgeraden noch zum, wenn auch verdienten Heimsieg. Bei dem Thierno Ballo per Doppelpack der Matchwinner war. Mit jeweils Blitztoren in Halbzeit 1 und Halbzeit 2. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner hatte über das Auftakt-Match beim WAC einiges zu notieren für die Nachbesprechung mit seinen Schützlingen.

„In den ersten 30 Minuten waren wir zu nervös"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiß Linz) über...

…das Spiel: „In den ersten 30 Minuten waren wir zu nervös. Es war ein schlechter Spielverlauf für uns, dann haben wir uns bisschen gefangen und gehen mit 0:1 in die Halbzeit. 2. Halbzeit war es dann besser, aber nicht gut genug, dass wir hier etwas mitnehmen. Wir haben uns viel vorgenommen, aber wenig im Ballbesitz umgesetzt und der WAC ist relativ billig zu den Toren gekommen. Das zweite Tor war fast ohne Gegenwehr.“



…die beiden Gegentore: „Beim ersten Gegentor waren wir von der Nervosität so stark geprägt, dass wir keinen Kopf gehabt haben für das Spiel. Das zweite Gegentor war komisch, weil Danilo (Mitrovic, Anm.) von der Mentalität her eigentlich sehr gut ist, heute aber körperliche Probleme hatte und leider den Zweikampf nicht geführt hat. So sind wir 0:2 hinten und es wird sehr schwer.“



…die Lehren aus dem Spiel: „Gut ist, dass wir genau wissen, was wir verbessern müssen. Wir müssen mit mehr Überzeugung im Ballbesitz spielen. Wir hatten das Gefühl, wir haben mehr Zeit als in der 2. Liga. Wir haben die Bälle zu schnell verschenkt. Wir müssen an uns glauben. Wir haben gewusst, dass wir einige Spiele brauchen, Erfahrungen sammeln müssen.“

„WAC hat uns heute die Grenzen sehr gut aufgezeigt"

Kapitän Michael Brandner (Spieler FC Blau Weiß Linz): „Der WAC hat uns heute die Grenzen sehr gut aufgezeigt. Auf gewissen Phasen im Spiel können wir aber aufbauen. Man hat gesehen, dass wir auch mithalten können in der Bundesliga.“

Toptorjäger Ronivaldo (FC Blau Weiß Linz): „Die 1. Halbzeit war nicht gut von uns. Wir hatten keine Geduld mit dem Ball. Natürlich wollen wir gewinnen, aber das ist ein Prozess. Heute war erst das erste Spiel. Kopf hoch und weiter.“

Stefan Haudum (FC Blau Weiß Linz) über das erste Gegentor: „Es war natürlich ein Nackenschlag gleich am Anfang. Wir dürfen dann trotzdem nicht aufhören oder zu negativ sein nach einem Gegentor. Vielleicht haben wir zu lange gebraucht, bis wir uns erholten von dem Tor.“

"Dass ich hier als Sportdirektor in der Bundesliga stehe, war nicht zu erwarten oder geplant"

Christoph Schösswendter (FC Blau Weiß Linz) über seine Bestellung zum Sportdirektor: „Vor 1,5 Jahren, als ich mich für blau-weiß entschieden habe, liefen schon Gespräche, was die Zeit nach meiner aktiven Karriere betrifft. Das war auch ein Grund für mich, mich für blau-weiß zu entscheiden. Wir haben, während all der Zeit, die ich hier war, immer wieder Gespräche geführt, wie das Ganze aussehen könnte.

Dass es so ein Ende gefunden hat, dass ich hier als Sportdirektor in der Bundesliga stehe, war nicht zu erwarten oder geplant. Es hat einen sehr aufwendigen Prozess im Frühjahr gegeben und nach relativ kurzer Zeit wurde auch ich Teil dieses Prozesses. Ich bin durch sämtliche Hearings und Vorstellungen gegangen wie die anderen Kandidaten. Es ist mir offenbar gelungen, die führenden Personen im Verein von mir und meinen Qualitäten zu überzeugen.“

"Optimaler Start in die Saison mit dem Cupspiel und heute"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Wir haben einen guten Start hingelegt, sind gleich in Führung gegangen. Am Ende waren wir zu passiv, aber es ist eigentlich alles so eingetroffen, wie wir es uns gewünscht haben. Optimaler Start in die Saison mit dem Cupspiel und heute."



…Gegner FC Blau-Weiß Linz: „Es ist natürlich immer unangenehm gegen den Aufsteiger. Jeder sagt, gegen blau-weiß muss man gewinnen, wenn man verliert, ist es eine Blamage. Es ist nicht so einfach. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft noch viele Punkte machen wird, weil sie guten Fußball in der 2. Halbzeit gespielt haben.“

„Am Anfang lief es gut für uns, dann haben wir nachgelassen"

Doppeltorschütze Thierno Ballo (RZ Pellets WAC): „Am Anfang lief es gut für uns, dann haben wir nachgelassen. Vielleicht liegt es an der Hitze, es ist aber auch unser erstes Spiel. Wir müssen uns noch daran gewöhnen.“

RZ Pellets WAC vs. FC Blau-Weiß Linz 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 Ballo (3.), 2:0 Ballo (50., Rieder), 2:1 Pirkl (90.+1, Gölles).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2) und GEPA-ADMIRAL