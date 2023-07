Zum 7. Mal en suite gewann Serienmeister FC Red Bull Salzburg seine Auftaktpartie einer ADMIRAL Bundesliga-Saison. Zwar lief bei der neuformierten Roten Bullen-Herde noch nicht alles rund, doch der 2:0-Auswärtssieg beim Vorjahres-Vorletzten SCR Altach auf dem tiefen Terrain in der Cashpoint Arena bei Regenwetter war allemal verdient. Die beiden Serben Ratkov & Pavlović zeichneten - jeweils per Kopfball - für die beiden Treffer der Gäste verantwortlich. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

"Wir haben gekämpft bis zur letzten Minute" Joachim Standfest (Neo-Cheftrainer SCR Altach) über...

...das Spiel: „Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt und haben sehr viel richtig gemacht. Wir haben drei, vier richtig gute Chancen gehabt, kriegen dann aber aus einem Konter ein Gegentor. Bitter war dann das zweite Tor nach einem Standard in der 48. Minute. Das hat uns aus dem Rhythmus gebracht. Wir waren dann zu offen und haben zu viel zugelassen. Es war aber eine anständige Leistung. Wir haben gekämpft bis zur letzten Minute.“



…die Einstellung seiner Mannschaft: „Der Glaube hat nicht gefehlt, aber es waren die falschen Mittel. Wenn du gegen Red Bull 2:0 hinten bist versuchst du offensiver anzulaufen, aber so weit sind wir noch nicht, dass wir das kompakt halten können.“

"Unsere Leistung war aber nicht zum Schämen"

Lukas Fadinger (SCR Altach) über...

…die Leistung der Altacher: „Wir haben ganz brav mitgespielt, aber schlussendlich stehen wir mit einem 0:2 da. Salzburg hat verdient gewonnen. Unsere Leistung war aber nicht zum Schämen. Nächste Woche geht es gegen Rapid und da müssen wir weitermachen, wo wir heute aufgehört haben.“



…seinen neuen Verein SCR Altach: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Es lässt sich auch gut leben hier in Altach, darum ist es mir nicht schwergefallen.“

"Ich habe dann gesagt, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass ihr absteigt"

Roland Kirchler (Sportdirektor SCR Altach) über...

…die Gründe für sein Engagement beim SCR Altach: „Ich habe hier mein letztes Spiel gemacht und der Verein ist mir immer am Herzen gelegen. Irgendwann ist die Anfrage gekommen von Christoph Längle, weil er mich auch noch kennt von früheren Jahren, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe dann gesagt, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass ihr absteigt.

Das war meine Meinung zu der Zeit, weil ich dachte, dass Altach sportlich die schlechteste Mannschaft war. Gott sei Dank ist Altach oben geblieben und deshalb stehe ich jetzt hier und freue mich auf die neue Aufgabe.“



…den Kader des SCR Altach: „Wir sind sehr zufrieden mit den Leuten, die hier sind. Wir haben eine Checkliste gemacht von 15-20 Leuten, fast alle von diesen konnten wir auch realisieren, deshalb sind wir zufrieden.“

„Wollen nicht wie letzte beiden Jahre einmal letzte und einmal vorletzte Ausfahrt nehmen“

Christoph Längle (Geschäftsführer SCR Altach) über...

…die Kaderplanung für diese Saison: „Ich war sehr nahe dran an den sportlichen Entscheidungen, die natürlich von Roli Kirchler getroffen wurden, aber ich konnte ihn bei Vertragsverhandlungen unterstützen. Ich denke, dass ich die SCR Altach-DNA aufgrund der vielen Jahre ganz gut verkörpere und diesen Input habe ich versucht einzubringen. Roli hat ein gutes Händchen bewiesen.“



…die Ziele für diese Saison: „Wir sind nicht vermessen, wir wissen, aus welch schwieriger Situation wir kommen und wir kenne alle das Ligaformat. Deshalb sind wir Realisten genug. Wir haben einiges gemacht, haben viele Veränderungen vorgenommen in der Mannschaft und im Staff. Wir sehen uns jetzt gut aufgestellt. Das ist alles keine Garantie, aber wir wollen nicht wie in den letzten beiden Jahren einmal die letzte und einmal die vorletzte Ausfahrt nehmen.“

"Es war von Tag eins, als wäre ich schon ewig hier"

Torhüter Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg):

…seinen neuen Verein FC Red Bull Salzburg: „Ich fühle mich in Salzburg sehr wohl und bin bei diesem Klub aufgewachsen. Es war von Tag eins, als wäre ich schon ewig hier. Das bestätigt, dass ich mich dazu entschieden habe.“



…die Torchancen des SCR Altach: „Es waren hauptsächlich Standardsituationen. Das haben wir im Vorhinein gewusst, dass sie gut sind bei Standards und gefährliche Schützen haben. Trotzdem haben wir die Partie über 90 Minuten komplett im Griff gehabt. Wir waren immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor und hatten Kontrolle im Spiel mit dem Ball.“



…den Abgang von Matthias Jaissle: „Sicher ist es ungewöhnlich, aber das ist der Profifußball. Es gibt immer wieder Entscheidungen, wo alles sehr schnell geht und viel auf einen einprasselt. Für uns war es einfach wichtig heute zu zeigen, dass wir da sind.“

"Bin sehr stolz, wie es Mannschaft hingebracht hat, denn Umstände waren speziell"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über...

…die Partie: „Der Saisonauftakt ist immer eine Standortbestimmung. Die letzten 3 Wochen in der Vorbereitung waren sehr stark und es hat heute richtig Spaß gemacht der Mannschaft zuzuschauen. Große Spielfreude, super, wie sie sich unterstützt haben. Die Mannschaft lebt richtig. Ich bin sehr stolz, wie es die Mannschaft hingebracht hat, denn die Umstände waren speziell.“



…Petar Ratkov und sein Tor: „Es ist natürlich ein perfekter Einstand. Für so einen jungen Stürmer, wenn er mit 19 Jahren gleich trifft, das gibt Selbstvertrauen und erleichtert die Eingewöhnungsphase enorm.“



…die Schwachstellen der Mannschaft: „Vor allem im letzten Drittel könnten wir noch Abschlussstärker sein und in der Chancenauswertung. Wir hatten für vier, fünf Torchancen. Ich finde aber fast nichts in der Suppe.“

"Es war nicht so geplant, dass so kurz vor dem Saisonauftakt in der Liga so etwas passiert"

…den Abgang von Matthias Jaissle: „Es war natürlich turbulent. Es war nicht so geplant, dass so kurz vor dem Saisonauftakt in der Liga so etwas passiert. Wir schauen wieder vorwärts und starten in die Meisterschaft. Wir haben uns gut vorbereitet und der Blick geht nach vorne.“



…die Reaktion der Mannschaft auf den Abschied des Trainers: „Die Mannschaft war überrascht, wenn man sich als Sportdirektor hinstellt einen Tag vor dem ersten Bundesligaspiel und das verkündet. Es war eine Überraschung und auch ungewöhnlich, aber im Endeffekt ist Fußball ein Profisport, da passiert immer wieder etwas Unvorhergesehenes.“



…die Kurzfristigkeit des Abgangs von Matthias Jaissle: „Natürlich ist es kurzfristig und ungewöhnlich, wenn es so kurz vor Meisterschaftsstart passiert. Es hat uns überrascht, dass es dann so gekommen ist. Wir haben davon sehr kurzfristig erst am Donnerstagnachmittag erfahren. Wir haben reagieren müssen.

Wir hatten gestern Abschlusstraining um 13:00 Uhr und da war noch keine finale Entscheidung getroffen, aber Matthias hat Gespräche geführt und war nicht vor Ort. Da haben wir etwas verkünden müssen. Im Sinne des Vereins war es unumgänglich, dass wir Stellung dazu nehmen.“



…einen Nachfolger für Matthias Jaissle: „Wichtiger als der Zeitpunkt ist, dass es der Richtige ist, dass alle davon überzeugt sind, dass er zu uns passt. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Entscheidung treffen werden. Es werden Gespräche geführt und je schneller, desto besser. Noch wichtiger ist aber, dass es der Richtige ist.“

"Ich verstehe die Aufregung nicht"

Marc Janko (Sky Experte) über den Abgang von Matthias Jaissle: „Wenn man die Reaktionen gelesen und gehört hat, dann war es ein wenig ein Schock für die Verantwortlichen. Natürlich hat es den Verein beschäftigt, viele Spieler haben es wohl auch nicht kommen gesehen. Auf der anderen Seite ist es das Fußballgeschäft. Man tut immer so überrascht, dass auch Trainer wechseln dürfen. Bei Spielern sagt man, es ist ok, und bei den Trainern macht man plötzlich ein Theater.

Das Problem ist eigentlich die Transferperiode. Ob es Spieler oder Trainer sind, ein Verein bereitet sich auf eine Saison vor und dann kommt jemand abhanden, weil ein anderer ihn abgeworben hat. Da ist nichts Unlauteres dabei. Beide Parteien haben etwas davon gehabt. Ich verstehe die Aufregung nicht.“

Cashpoint SCR Altach vs. FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 Ratkov (35., Kopfball, Assist Konaté), 0:2 Pavlović (49., Kopfball, Eckball Kjaergaard).

Siehe auch SPIELBERICHT.

