Am heutigen Sonntag, den 30. Juli, wurden um kurz nach 19:15 Uhr die Paarungen für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup der Saison 2023/2024 ausgelost. Unter den 32 Klubs befinden sich je 12 ADMIRAL Bundesliga- und ADMIRAL 2. Liga-Klubs sowie 8 Vereine aus den Landesverbänden. Die Ziehung wurde von Ex-ÖFB-Nationalteamspieler Stefan Maierhofer vorgenommen. Ligaportal.at hat die 16 Erstrundenduelle für euch im Überblick:

Das sind die 16 Duelle:



GAK vs. Stripfing

Amstetten vs. FAC Wien

Kapfenberg vs. Lafnitz

Dornbirn vs. SKN St. Pölten

SV Ried vs. WAC

DSV Leoben vs. WSG Tirol

Admira vs. Hartberg



Vienna vs. Austria Lustenau

Union Gurten vs. SK Rapid

FC Marchfeld vs. SK Austria Klagenfurt

SV Austria Salzburg vs. Red Bull Salzburg

FC Saalfelden vs. SCR Altach

St. Anna vs. Austria Wien

ASV Draßburg vs. FC BW Linz

SC Imst vs. LASK

SV Leobendorf vs. Sturm Graz



Die 2. Uniqa-ÖFB-Cup-Runde findet von Dienstag, den 26. bis Donnerstag, den 28. September statt. In den ersten drei Runden werden die Teilnehmer der Landesverbände sowie der 2. Liga bei der Auslosung, wie im Vorjahr, nach geografischen Kriterien in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt. Dadurch kommt es zu mehr regionalen Duellen in den ersten Runden, außerdem sind direkte Duelle zwischen Vereinen aus der Bundesliga erst im späteren Verlauf des Bewerbs möglich.



Das UNIQA ÖFB Cup Finale der Saison 2023/24 findet am 1. Mai 2024, genau wie in den zwei Jahren darauf, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.

Spieltermine UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24

2. Runde: 26./27./28. September 2023

Achtelfinale: 31. Oktober, 1./2. November 2023

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024

Foto: RiPu