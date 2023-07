Nachdem Matthias Jaissle sich am Freitag nach 2 Jahren mit 2 Meister-Titeln, 1 ÖFB-Cup-Gewinn und dem erstmaligen Einzug eines österreichischen Klubs in das Champions League-Achtelfinale (2021/22) als Chefcoach beim FC Red Bull Salzburg nach Saudi Arabien verabschiedet hatte, wo der 35-jährige Deutsche bei Al-Ahli (Saudi Pro League) für 3 Jahre verpflichtet wurde, wollen die Roten Bullen bereits am morgigen Montag offiziell einen Trainer-Nachfolger präsentieren. Das gab der österreichische Serienmeister am Sonntagnachmittag in seiner Klubaussendung bekannt.

Wer wird der Nachfolger von Matthias Jaissle als Cheftrainer vom FC Red Bull Salzburg? Am morgigen Montagmittag folgt die offizielle Bekanntgabe seitens des österreichischen Fußball-Flaggschiffes, wer künftig auf der Kommandobrücke steht.

Mit neuem Cheftrainer in Heimspiel-Doppel

Beim gestrigen Auftaktmatch des FC Red Bull Salzburg in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 übernahmen vorübergehend die Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser, die einen durchaus überzeugenden 2:0-Auswärtssieg beim SCR Altach sahen - siehe Spielbericht.

Für das bevorstehende Heimspiel-Doppel gegen die WSG Tirol (Sonntag, 6. August, 17 Uhr) und FK Austria Wien (Sonntag, 13. August, 17 Uhr) wird ein neuer Cheftrainer in der Coachingzone der Roten Bullen stehen. Somit bleibt der FC Red Bull Salzburg nur eine Bundesliga-Partie ohne Cheftrainer.

Am morgigen Montag um 13 Uhr stellt Geschäftsführer Stephan Reiter gemeinsam mit dem designierten Sportdirektor Bernhard Seonbuchner den neuen Coach vor. Man darf gespannt sein.

Wird Ex-WAC-Coach Gerhard Struber übernehmen?

Laut den "Salzburger Nachrichten" habe Gerhard Struber (Archivfoto) bereits einen Vorvertrag unterschrieben. Der 46-jährige Kuchler gilt als Top-Kandidat, kennt die "Red Bull-Philosophie" und war von Oktober 2020 bis heuer im Mai Trainer bei New York Red Bulls. Sowie vor seiner Chefcoach-Zeit beim FC Barnsley und Wolfsberger AC beim FC Liefering sowie Co- und Nachwuchs-Trainer beim FC Red Bull Salzburg tätig.

Als weitere Kandidaten wurden im Vorfeld Oliver Glasner und Ralph Hasenhüttl gehandelt. Auch der Name des ehemaligen FC Liefering-Trainers und Ex-Salzburg-Spielers René Aufhauser tauchte auf. Der 47-jährige Steirer war von Dezember 2015 bis Juni 2021 bereits Co-Trainer beim Serienmeister unter Marco Rose (114 Spiele), Jesse Marsch (94 Spiele), Óscar García (73 Spiele) und Thomas Letsch (2 Spiele).

Diese Burschen gaben gestern beim Auftakt-Spiel ihr Liga-Debüt für uns 🌟 pic.twitter.com/aHddohzzUx — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 30, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und Gerhard Pulsinger