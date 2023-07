Nachdem der SK Sturm Graz in der Vorsaison alle 4 Duelle gegen Austria Wien gewann, ging der Vizemeister auch zum Auftakt der 1. Rd. der ADMIRAL Bundesliga-Jubiläums-Saison 2023/24 als Sieger vom Platz und lieferte beim 3:0-Triumph in Wien-Favoriten phasenweise eine Demonstration. Während sich die Steirer bereits in einer erstaunlichen Frühform befinden, erlebten die Veilchen 3 Tage nach dem 1:0-Hinspielsieg in der UEFA Conference League-Qualirunde 2 vs. Banja Luca im Liga-Alltag eine Ernüchterung. Der SK Sturm mit einem sportlichen Statement, nachfolgend die verbalen Statements aus beiden Lagern.

Bild mit Symbolcharakter: Die Ilzer-Truppe jubelt, Austria Wien-Keeper Christian Früchtl ist bedient.

„Ein großartiger Auftritt von uns"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie: „Ein großartiger Auftritt von uns. Entscheidend war sicher, dass wir extrem dominant ins Spiel gestartet sind. Uns ist es gelungen, der Austria unser Spiel aufzuzwingen. Natürlich hat uns diese frühe Führung dann auch in die Karten gespielt. Es war eine hochverdiente Führung, zur Pause hätte es auch schon höher stehen können.

Beim Überzahlspiel könnte man dann noch konkreter auf weitere Tore gehen. Da haben wir dann aber das Element Kontrolle in den Vordergrund gestellt und nichts anbrennen lassen. Es war ein sehr souveräner Auftritt meiner Mannschaft.“



…die rote Karte von Marvin Martins: „Der Tritt in das Gesicht war sicher nicht absichtlich, aber da war natürlich eine ordentliche Dynamik dabei. Der Prassi (Alexander Prass, Anm.) hat auch ein Cut. Eine klare rote Karte, auch wenn es keine Absicht war.“

"Deine Stirnlampe auf dieser Wanderung ist aber immer nur auf die nächsten Aufgaben gerichtet"

…die Saisonziele: „Alles ist möglich. Du musst einfach so weit wie möglich Zufälligkeiten ausklammern. Das machst du, indem du dein Team, dich selbst, das Trainerteam bestmöglich auf so einen Saisonauftakt vorbereitest. Du hast dein Ziel, deine Vision, im Kopf. Die inspiriert dich, die treibt dich an. Deine Stirnlampe auf dieser Wanderung ist aber immer nur auf die nächsten Aufgaben gerichtet.“

…die Kaderdichte: „Wir haben uns fast auf jeder Position gleichwertig gut aufgestellt. Das ist aber auch wichtig, weil es in einen sehr langen und spannenden Herbst geht. Es werden sehr viele Spiele für unsere Jungs, daher bin ich froh, dass wir einen qualitativ sehr starken Kader haben.“

"Da kann noch in alle Richtungen etwas passieren"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…Transfers und mögliche weitere Neuverpflichtungen: „Grundsätzlich bin ich mit dem Transferfenster bisher zufrieden. Es hat aber auch noch ein Monat offen. Da kann noch in alle Richtungen etwas passieren. Wir haben aber schon viele Hausaufgaben erledigt. Am Ende sind wir auch glücklich, dass der Transfer von Emegha noch vor Saisonbeginn geklappt hat. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal reagieren.“



…mögliche Wechsel von Alexander Prass und Jusuf Gazibegovic: „Grundsätzlich ist es ruhig. Das ist auch gut so, wir wollen ja auch nicht zu viel Veränderung. Wir sind auch froh, wenn sie am Ende dann bei uns bleiben, weil sie natürlich auch das System in- und auswendig kennen.“



Torschütze Szymon Wlodarczyk (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie: „Die Leistung der Mannschaft war super heute. Wir haben richtig gut gespielt. Das erste Tor war wichtig, da es gut ist, die Kontrolle über das Spiel zu haben. Die rote Karte war auch ausschlaggebend.“



…sein erstes Tor: „Ich bin sehr glücklich, ein Tor geschossen und dem Team geholfen zu haben, das Spiel zu gewinnen. Das 2. Tor vor der Halbzeit war wichtig.“



…Sturm Graz: „Sturm Graz hat die Qualität, dass junge Stürmer kommen und den nächsten Schritt machen können. Ich bin glücklich, dass der Verein das Potenzial in mir sieht, der nächste Top-Stürmer zu werden.“

"Mit viel Leidenschaft und Laufarbeit haben wir gutes Spiel gezeigt"

Kapitän Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie: „Für die erste Partie hat die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt. Wir waren sehr kompakt, wir waren sehr griffig in den Zweikämpfen und haben die Linien sehr kurz gehalten. Mit viel Leidenschaft und Laufarbeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt.“



…die rote Karte von Marvin Martins: „Das hat das Spiel natürlich in eine Richtung gedreht, wo wir gewusst haben, dass wenn wir unser Energielevel nach oben schrauben, die Austria es dann schwierig haben wird. Meine ersten Gedanken waren, dass dem Prassi (Alexander Prass, Anm.) hoffentlich nicht viel passiert ist. Für mich war es eine klare rote Karte.“

"Ich muss ihn in Schutz nehmen - Er hat es absolut nicht gesehen, es war keine Absicht"

Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie: „Wir waren von Anfang an sehr bereit. Wir sind gut reingestartet, mit guter Spannung und guter Aggressivität. Wir waren immer wieder auf den zweiten Bällen besser und sind auch gefährlicher geworden. Die Überzahl hat uns dann auch sehr in die Karten gespielt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir können aber in allen Bereichen noch was drauflegen.“



…die rote Karte von Marvin Martins: „Ich glaube, dass ich zuerst den Ball geklärt habe. Dann bin ich nachgerückt. Ich habe gesehen, dass der Martins sehr gut weggedrückt wurde. Wo ich dann gesehen habe, dass der Ball frei ist, bin ich ins Tempo gegangen. Wenn das Foul nicht passiert, haben wir eine sehr gute Situation. Dann habe ich nur mehr den Fuß gesehen. Ich muss ihn auch in den Schutz nehmen. Er hat es absolut nicht gesehen, es war keine Absicht. Von dem her, passiert.“

"Alle warten, traben nach und helfen ihm nicht. Er ist dann der Leidtragende“

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…die Partie: „Es war ja nicht so, dass es bei Elf gegen Elf ausgeglichen war. Wir sind schlecht reingekommen. Wir waren nicht griffig genug. Dann kommts zu einer roten Karte. Da haben wir dann versucht, noch zu verteidigen, aber wir hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Wir sind hinterhergelaufen und hatten nicht viel Ballbesitz. Dann ist es schwer, Sicherheit zu finden.“



…die rote Karte von Marvin Martins: „Es ist keine Entschuldigung, das ist eine rote Karte. Aber der Marvin sieht ihn nicht. Aber auch hier sieht man es. Wir kommen zu spät, dass wir den Marvin unterstützen. Alle warten, traben nach und helfen ihm nicht. Er ist dann der Leidtragende.“

…die Schwäche bei Standards: „Wir haben eigentlich gedacht, dass wir das in den Griff bekommen haben. In der Vorbereitung haben wir keines (Tor durch Standard, Anm.) bekommen. Jetzt haben wir drei bekommen. Das heißt, wir werden weiter daran arbeiten. Standards sind ein wichtiges Thema.“

"Aber wenn der Kapitän das sagt, dann ist das unser Ziel"

Jürgen Werner (Vorstand Sport FK Austria Wien) über Aussage von Manfred Fischer, dass das Ziel der Austria die Top-3 sind: „Das ein Kapitän ein Ziel hat, unter die ersten Drei zu kommen, ist überhaupt nicht verwerflich. Aber man muss auch Realist sein und schauen, mit welchen Mitteln wir ankommen. Aber wenn der Kapitän das sagt, dann ist das unser Ziel.“

„Das passiert, dass der Spieler manchmal mit dem Fuß so hoch oben ist“

Kapitän Manfred Fischer (FK Austria Wien) über...

…die Partie: „Die rote Karte hat natürlich alles verändert. Den ganzen Plan, den wir uns erarbeitet haben, über den Haufen geworfen. Sturm Graz war die bessere Mannschaft und hat verdient heute gewonnen. Eigentlich wollten wir ihnen Paroli bieten, haben wir nicht geschafft heute. Das Spiel müssen wir so schnell wie möglich abhaken und den Fokus auf Donnerstag legen.“



…die rote Karte von Marvin Martins: „Das passiert, dass der Spieler manchmal mit dem Fuß so hoch oben ist. Wie ich dann gesehen habe, dass er blutet, war es mir dann relativ schnell klar.“



…Schwäche bei Standards: „Das ärgert mich extrem. Das haben wir gestern noch trainiert. Da gilt es den Fokus darauf zu legen, auch für die kommenden Spiele. Das wird international gleich gefragt sein. Die werden bei Standards auch gut sein.“



…was er der Mannschaft nach der Niederlage mitgeben wird: „Abhaken das Spiel, es bringt nichts mehr. Unser Fokus liegt jetzt auf schneller Regeneration und auf Donnerstag. Da wollen wir unbedingt weiterkommen.“

„Wir haben nicht gut reingefunden in das Spiel"

Torhüter Christian Früchtl (FK Austria Wien) über...

…die Partie: „Wir haben nicht gut reingefunden in das Spiel. Die rote Karte macht es dann auch nicht leichter. Bei den Standards geht alles viel zu einfach. Da müssen wir daran arbeiten und Standards fokussieren. Sonst haben wir es mit 10 Mann relativ gut gemacht.“



…seine Leistung: „Ich habe schwierig reingefunden. Einmal weggerutscht, einmal einen langen Ball in die Mitte geschossen.“



Ziad El Sheiwi (FK Austria Wien) über...

…sein Verletzungspech: „Es ist so schwer in Worte zu fassen. Es ist einfach ein Schock. Ich hätte nie damit gerechnet, ich war immer so positiv und in guter Verfassung. Es sind schon wieder 2 Monate vergangen und ich bin schon wieder am Laufen. Ich schaue nach vorne und werde alles dafür tun, dass ich wieder am Platz stehen kann.“



…seine Reha: „Aktuell mache ich viel Krafttraining. Nach der OP ist der Muskel wieder ziemlich zurückgegangen. Das Ziel ist jetzt, den Muskel wieder aufzubauen und laufen gehen zu können.“



…die rote Karte von Martins: „Ich habe es gleich gewusst, dass es eine rote Karte sein wird. So hoch mit dem Fuß und genau ins Gesicht. Das war schon klar.“

"Wäre er kurzfristig zu Bayern München gegangen, hätten alle jubiliert"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…den Wechsel von Matthias Jaissle nach Saudi Arabien: „Ich war natürlich auch überrascht, dass das so kurz vor Beginn der Saison passiert ist. Die Frage, die sich mir in dieser Situation stellt, ist, dass man den Zeitpunkt hinterfragt. Auf der anderen Seite spricht man über Charakter. Ob das eine ehrliche Diskussion ist, weiß ich nicht. Wäre er kurzfristig zu Bayern München gegangen, hätten alle jubiliert. Aber es wird hinterfragt, ob er jetzt nach Saudi Arabien gehen muss.“



…die Zukunft der saudischen Liga: „Ich glaube schon, dass es nachhaltiger sein wird. Sie schaffen es, dass die Liga spannend werden könnte, weil einige Vereine richtig gut investieren. Es sind sehr viele bekannte Spieler bei einigen Klubs, dass könnte schon eine sehr interessante Liga werden.“

„Was Sturm Graz an Qualität hat, haben sie auf den Platz gebracht"

…die Partie: „Was Sturm Graz an Qualität hat, haben sie auf den Platz gebracht. Zu Beginn waren sie sehr dominant, Austria hat wenig entgegenzusetzen gehabt. Die Austria hat sich sicher unter Wert geschlagen. Heute war man nicht so gut eingestellt. Der ein oder andere Spieler war vielleicht etwas von der Intensität von Sturm Graz überrascht.“



…die Möglichkeiten von Sturm Graz, in der Champions League zu spielen: „Ich traue ihnen viel zu. Wir haben voriges Jahr auch gesehen, dass sie gezeigt haben, dass sie international sehr gut spielen können. Auf dem Level, dass sie dann in der Champions League-Qualifikation bekommen, sind Fehler verboten. Das ist dann die Frage, wie sie das hinbekommen.“

FK Austria Wien - SK Puntigamer Sturm Graz 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Gazibegovic (9.), 0:2 Wlodarczyk (38., Assist Sarkaria), 0:3 Affengruber (60.). RK: : Martins (33.)

Liveticker im Spielfilm

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at