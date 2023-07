Am morgigen Montag wird der FC Red Bull Salzburg offiziell seinen neuen Cheftrainer vorstellen. Die Identität des Kandidaten bleibt derzeit noch geheim, doch die „Krone“ hat bereits erste Informationen dazu. Der künftige Trainer soll das Team nach einer turbulenten Phase wieder in ruhigere Gewässer führen.

Gerhard Struber wird neuer Trainer der Bullen

Die Zeitung berichtet, dass Gerüchten zufolge Gerhard Struber die Position des Cheftrainers übernehmen wird. Er tritt damit die Nachfolge von Matthias Jaissle an, der die Mozartstadt aufgrund eines plötzlichen Wechselwunsches nach Saudi-Arabien verlässt und dabei keinen reibungslosen Abschied hatte.

Gerhard Struber ist kein Unbekannter bei Red Bull Salzburg. Er hat eine langjährige Verbundenheit mit dem Verein und bringt viel Erfahrung mit. Früher war er als aktiver Spieler für die Austria aus Salzburg aktiv und anschließend lange Zeit in der Akademie der Bullen tätig. Zwischendurch hatte er auch die Rolle des Co-Trainers beim Spitzenverein inne und war für anderthalb Jahre als Trainer und Teamchef bei Liefering tätig.

Nach seinen Stationen in Wolfsberg, wo er unter anderem einen beeindruckenden 4:0-Sieg über Gladbach in der Europa League feierte, und Barnsley, wo er mit einer eindrucksvollen Leistung den drohenden Abstieg in die Drittklassigkeit verhinderte, wechselte er zuletzt zu den New York Red Bulls.

Sollten die Informationen stimmen, wird Gerhard Struber bei seiner Ernennung eine besondere Premiere feiern. Seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 wäre er der erste Salzburger, der die Position des Cheftrainers bei den Bullen übernimmt.

Foto: Richard Purgstaller