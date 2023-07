Furioser Auftakt in die die 50. Jubiläums-Saison der ADMIRAL Bundesliga, der Geschmack auf mehr macht. Keine Nullnummer; 18 Tore = 3 im Schnitt. 3 Auswärtssiege, 2 Remis und nur 1 Heimsieg (RZ Pellets WAC). Beide Kärntner Klubs siegreich, beide Wiener & Linzer Vereine warten noch auf Dreier. Trainer-Turbulenzen bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der jedoch ebenso erfolgreich los legte wie Vizemeister SK Sturm Graz. Das Ilzer-Team eröffnet mit klarem Statement beim souveränen 3:0-Sieg bei Austria Wien auch in dieser Saison die "Jagd" auf die Roten Bullen. Wir öffnen den "Vorhang" für die 1. Nachlese.

Wir wissen nicht, wie weit die Deutsch-Kenntnisse von LASK-Torjäger Marin Ljubičić, um auf dieses Fan-Gesuch einzugehen, respektive es zu erfüllen. Womöglich hat sich der Athletiker-Anhänger zu beeilen. Denn gewiss ist, dass der 21-jährige Kroate noch bis Juni 2027 bei den Linzern unter Vertrag steht. Aber: auch längst im Notizblock europäischer Klubs. Allen vorran bei José Mourinho-Klub AS Roma, deren Sportdirektor Tiago Pinto beim BL-Auftakt-Match LASK vs. SK Rapid in der Raiffeisen Arena aufmerksamer Beobachter war.

Diesmal war "Fußball-Gott" kein Rapidler

LASK – SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Heuer am 3. Juni, in der letzten Runde der Vorsaison, rettete der SK Rapid gerade noch mit viel Glück Rang 4 und war der "Fußballgott" ein Rapidler - siehe Nachlese-Beitrag. Nur wenige Wochen später eher nicht.

Stattdessen ein LASKler, als Luckeneder Last-Minute oder wenn man es auch LASK-Minute (nicht das erste späte Tor im Kalenderjahr für die Linzer) nennen mag in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 der Ball "vor die Füße" fiel und der gebürtige Linzer handlungsschnell reagierte und zum 1:1 abstaubte. Sein 1. BL-Tor seit 31. Oktober 2021!

Damals auch gegen den SK Rapid, gegen den Felix "der Glückliche" überhaupt gern scort. Sein 3. Treffer gegen die Hütteldorfer bereits – persönlicher Höchstwert. Die letzten zwei seiner gesamt 8 BL-Tore erzielte Luckeneder, der vor Jahren auch mal von Rapid umworben wurde, gegen den Rekordmeister.

Bundesliga-Debüt nach Maß für Matthias Seidl, der ausgerechnet in jener Stadt traf, aus der ihn in diesem Sommer der Weg nach Wien-Hütteldorf führte. Der ehemalige Unterschiedsspieler von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz war in der Raiffeisen Arena einer der auffälligsten Akteure und wird in dieser Verfassung den Grün-Weißen noch viel Freude bereiten. Das letzte Premieren-Tor für den SK Rapid gelang zuvor Ercan Kara im Februar 2020 gegen den TSV Hartberg.

Rechtsverteidiger Thorsten Schick lieferte wie schon in der vergangenen BL-Saison einen Assist am 1. Spieltag ab – damals für Bernhard Zimmermann beim 1:0-Heimsieg gegen die SV Guntamatic Ried. Apropos Ried...!?! Der ehemaliger Rieder Marco Grüll gab die meisten Torschüsse (6) in dieser Auftaktpartie ab.

Seit der Saison 2012/13 gibt es ein einzelnes BL-Eröffnungsspiel, kein einziges davon endete torlos.

In der Vorsaison am 19. Oktober scheiterte Thierno Ballo im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale beim 3:1-Sieg des WAC in Linz noch an Blau-Weiß-Schlussmann Nicolas Schmid. In der Bundesliga machte es der gebürtige Ivorer, der bei Chemie Linz und beim LASK ausgebildet wurde, besser und avancierte per Doppelpack zum Matchwinner gegen den Aufsteiger.

"Attentione Aufsteiger", wenn Tor-Thierno Ballo ballert!

RZ Pellets WAC – FC Blau Weiß Linz 2:1 (1:0)

Tai Baribo weg! Maurice Malone weg! Doch wenn die beiden Top-Scorer der Wölfe aus der Vorsaison nicht mehr da sind, macht´s halt Thierno Ballo. Der sein Konto auf 8. BL-Tore aufstockte. Im Kalenderjahr traf der ÖFB-U21-Teamspieler 5x – immer in Heimspielen, 2022 immer in Auswärtsspielen. Der gebürtige Ivorer erzielte 4 seiner 8 BL-Tore gegen Aufsteiger (2 vs. Austria Lustenau in der Vorsaison).

Florian Rieder lieferte seinen 1. BL-Assist für den RZ Pellets WAC ab, gegen seinen neuen Klub lieferte er 3 Assists ab – gegen kein Team mehr.

Simon Pirkl erzielte das erste Bundesliga-Tor des FC Blau Weiß Linz. Julian Gölles war in seinem 25. BL-Spiel erstmals an einem Tor direkt beteiligt (Assist). Nach verhaltener, nervöser 1. Halbzeit zeigten die Stahlstädter, dass sie in der neuen Liga durchaus konkurrenzfähig sind. Nächsten Sonntag empfangen die Scheiblehner-Schützlinge zur Bundesliga-Taufe im neuen Paul-Hofmann-Stadion am Donaupark den TSV Hartberg (Ankick: 17 Uhr).

Der gebürtige Innviertler Ervin Omic (aus Ried i.I.) gab gegen die Oberösterreicher mit 3 Torschüssen die meisten in dieser Partie ab.

Als einziges Team feierte der WAC zum Auftakt der neuen BL-Saison einen Heimsieg und eine gelungene Generalprobe für das bevorstehende Kärntner Derby bei Austria Klagenfurt (Samstag, 5. August, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

16:5-Torschüsse zugunsten des TSV Hartberg, für den es am Ende nach 2:0-Führung gegen die Lustenauer "Comebacker" nur zu einem 2:2 reichte. Immerhin blieben die Steirer auch im 4. Auftaktspiel in Folge unbesiegt. Und die Gäste im 5. Duell nach den 3 Siegen und 1 Remis im Vorjahr gegen die Blau-Weißen.

Maders Moral- und Mentalitäts-"Monster" vs. jüngstes TSV-Team

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau (2:2)

De-ja-vus-Erlebnis für die gastgebenden Schopp-Schützlinge, die schon zum wiederholten Mal in 2023 einen 2:0-Vorsprung "aus der Hand" gegeben haben. Demgegenüber Maders"Moral- und Mentalitäts-Monster". Das 2:0 kurz nach der Pause hatte für die Elf von Cheftrainer Markus Mader Signalwirkung zu einer eindrucksvollen Aufholjagd. Fortan galt "Hinten dicht" und "vorne haben wir ja Lukas Fridrikas".

Der 25-jährige Mittelstürmer macht da weiter, wo die Nr. 10 der Lustenauer im Frühjahr aufhörte (12 Tore, gesamt in der Vorsaison 15, inkl. Playoff), schnürte binnen gerademal 18 Minuten den Doppelpack und hat in den bisherigen beiden Pflichtpartien aus ÖFB-Cup und Liga bereits 6 Treffer zu Buche stehen.

Lukas Fridrikas setzt die Benchmark, erzielte sein gesamt 17. BL-Tor – alle für den SC Austria Lustenau - und stellte damit den Klubrekord von Tamas Tiefenbach ein. Gegen den TSV Egger Glas Hartberg traf der Torgarant bereits 5x – sein persönlicher Höchstwert.

Auf Hartberger Seite scorte Ousmane Diakité in seinem 25. BL-Spiel mit seinem 12. Schuss erstmals. Auch TSV-Neuzugang Maximilian Entrup traf in seinem 9. BL-Spiel erstmals und das bei seiner Premiere für die Steirer. Beim SK Rapid Wien und SKN St. Pölten blieb der 26-jährige Mittelstürmer ohne direkte Torbeteiligung. Der gebürtige Hartberger und Linksverteidiger Manuel Pfeifer hatte in seinem 17. BL-Spiel seine erste direkte Torbeteiligung (Assist).

Der TSV Egger Glas Hartberg lief mit der jüngsten Startformation seiner BL-Geschichte: 24 Jahre und 214 Tage. Für die Schopp-Schützlinge geht es in Runde 2 nach Oberösterreich, in der vergangenen Saison ein "prima Pflaster" für die Ost-Steirer.

Ragte nicht nur wegen seiner 1,90 Meter heraus: Andy Irving. Mit seinem Doppelpack und 1 Assist wurde der 23-jährige Mittelfeldspieler zum "Man of the Match". Und mit der neuen Saison "geizt" der Schotte auch nicht mit Toren aus dem Feld heraus. "Vom Punkt" hat es die Nr. 19 der Kärntner Violetten eh schon gebracht.

Andy Irving macht´s jetzt auch aus dem Feld und doppelt!

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 1:3 (0:1)

In seiner 2. Saison bei Austria Klagenfurt mutiert Andy Irving zum Unterschiedsspieler. Der 23-Jährige schnürte in seinem 32. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack. Der Schotte rockt mit den Kärntner Violetten in die neue Saison. 3:0 im Uniqa-ÖFB-Cup in Steyr, 3:1 im "Heiligen Land" - na bumm!

Nach den beiden Auftakt-Niederlagen in den Vorjahren (0:3 beim SK Rapid, 1:3 beim LASK) klappte es nun im 3. Anlauf für Trainer-Fuchs Peter Pacult und sein Team.

Zurück zu Andy Irving! Der schottische Hüne lieferte in 3 BL-Einsätzen in Folge 1 Assist ab – das gelang vor ihm für den SK Austria Klagenfurt nur Sinan Karweina. Irving hatte in seinen letzten 3 BL-Spielen 6 direkte Torbeteiligungen (je 3 Tore, 3 Assists).

Ein weiterer Schlüsselspieler beim Samstag-Spiel in Innsbruck war erwähnter Sinan Karweina, der erstmals in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt war und gesamt seinen 6. Assist ablieferte – erstmals nicht für "China-Man" Markus Pink.

Sinan Karweina, der 24-jährige Außenstürmer aus der deutschen Handball-Stadt Gummersbach unweit von Köln, erzielte in der Auftaktpartie ein Tor und hat sein "Soll" vom Vorjahr damit bereits erfüllt - vergangene Saison traf der Deutsche in gesamt 20 Spielen 1x!

WSG Tirol-Sommer-Neuzugang Luca Kronberger erzielte sein 2. BL-Tor – beide in der Schlussviertelstunde und in Heimspielen. Zuvor traf der ÖFB-U21-Teamspieler aus Schwarzach im Pongau im Februar 2021 für den FC Flyeralarm Admira.

Rote Bullen-Herde steckte Trainer-Turbulenzen top weg

CASHPOINT SCR Altach – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Trainer-Turbulenzen hin oder her...Österreichs Fußball-Flaggschiff steckte das, auch ohne Kapitän an Bord (Andreas Ulmer verletzt), cool weg am "Serbischen Salzburger Samstagabend" und gewann zum 7. Mal in Folge seine Auftakt-Partie. Sommer-Neuzugang Petar Ratkov scorte bei seinem BL-Debüt (siehe Twitter-Video). Das gelang beim FC Red Bull Salzburg in der Vorsaison dem Brasilianer Fernando und dem Ivorer Karim Konaté.

Sein serbischer Landsmann Strahinja Pavlović erzielte in seinem 25. BL-Spiel sein 2. Tor – beide nach Ecken und per Kopfball. Der FC Red Bull Salzburg markierte erstmals seit dem 28. Juni 2020 in einem BL-Spiel 2 Kopfballtore, damals beim 3:0-Heimsieg gegen den TSV Egger Glas Hartberg.

Karim Konaté lieferte seinen 2. BL-Assists ab – beide in Auswärtsspielen, zuvor gegen den SK Puntigamer Sturm Graz heuer im April für Benjamin Šeško. Der überragende "Einfädler vom Dienst" - Maurits Kjærgaard - lieferte seinen 8. BL-Assist ab. Vier seiner letzten 5 BL-Assists kamen vom 20-jährige Dänen in Auswärtsspielen.

Altachs Neuzugang Lukas Fadinger war einer der auffälligsten Akteure auf dem regendurchnässten Rasen am Schnabelholz und gab 4 Schüsse ab – nur Petar Ratkov (6) in diesem BL-Spiel mehr.

Im 63. BL-Einsatz der 6. Treffer für Innenverteidiger David Affengruber, der den "Deckel drauf machte" auf einen gelungenen 3:0-Auftaktsieg bei "Lieblings-Gegner" FK Austria Wien. Brauchte der 22-jährige Scheibbser bei seinen 4 BL-Toren in der Vorsaison bis zum Frühjahr und Rd. 17 (vs. SK Rapid), legte der ÖFB-U21-Team-Spieler diesmal "vom Stapel weg" los.

"Alte" Veilchen knicken wieder bei Sturm-Lauf ein

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz 0:3 (0:2)

In der Vorsaison gingen die Wiener Violetten nur gegen Sturm Graz von allen 11 BL-Gegnern leer aus. Gab es dabei teils enge Duelle und Resultate, war es diesmal eine Demonstration vom Vizemeister. Insbesondere in Halbzeit 1, in der die Ilzer-Elf den Grundstein zum "Auftakt nach Maß" legte. Wobei sich die Austria allerdings auch durch die Rote Karte von Innenverteidiger Marvin Martins nach 33 Minuten schwächte - siehe auch Strafmaß.

Der 23-jährige, bosnische Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (geb. in Salzburg) erzielte für die Grazer das 1. Saisontor, sein gesamt 4. BL-Treffer in 82 Spielen -3 davon von außerhalb des Strafraums.

Neuzugang Szymon Wlodarczyk traf bei seinem BL-Debüt. Das gelang beim SK Puntigamer Sturm Graz zuletzt Rasmus Højlund in der 19. Runde der Saison 2021/22 gegen die WSG Tirol - der 20-jährige Däne, der von Atalanta Bergamo vor einem Wechsel in die Premier League (ManU) steht, traf sogar doppelt.

Manprit Sarkaria war mal wieder ein Schlüsselspieler in einer kompakten Ilzer-Mannschaft und lieferte in 4 BL-Einsätzen in Folge mindestens 1 Assist ab - erstmals. Weiters war der ehemalige Austria Wien-Akteur in 5 BL-Einsätzen in Folge an mindestens 1 Tor direkt beteiligt (3 Tore, 5 Assists).

Innenverteidiger David Affengruber erzielte sein 6. BL-Tor – alle nach Standardsituationen (2 nach Ecken, 4 nach Freistoß).

Das Durchschnittsalter der Startelf des FK Austria Wien betrug 27 Jahre und 338 Tage – so alt war eine Startelf der Wiener Austria in der ADMIRAL Bundeslga zuletzt am 13. Februar 2010 mit damals 28 Jahren und 175 Tagen (4:3-Heimsieg vs. KSV 1919).

