Auch wenn es Marvin Martins nicht mit Absicht gemacht haben dürfte, die Aktion im Sonntag-Solospiel in Runde 1 der ADMIRAL Bundesliga zwischen FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz (0:3) gegen ÖFB-Teamspieler Alexander Prass, der gottlob mit dem Schrecken davonkam und den Übeltäter hernach in Schutz nahm, in Kopfhöhe war ein Horror-Foul. Für das es in Minute 33 zurecht die Rote Karte und keine zwei Meinungen gab. Am heutigen Montag entschied der Senat 5 über das Strafmaß für den 28-jährigen Luxemburger Nationalspieler (28 Einsätze) sowie auch für Mamadou Sangare vom TSV Hartberg.

3 Spiele Sperre für Martins, 2 für Sangare

So erhielt der 21-jährige Malier Mamadou Sangare, der für eine weitere Saison beim TSV Hartberg vom FC Red Bull Salzburg ausgeliehen wurde, wegen rohen Spiels im Samstag-Match gegen Austria Lustenau (2:2) zwei Spiele Sperre. Wegen dem gleichen Vergehen wird Marvin Martins sogar 3 Spiele gesperrt.

In 45 BL-Spielen war es die erste Rote Karte für den Abwehr-Routinier, der bei den Wiener Violetten noch bis Juni 2025 unter Vertrag steht und in seiner ersten BL-Saison für die Austria lediglich 1x die Ampelkarte sah (Mai 2022 vs. RZ Pellets WAC).

Ja, das hat so weh getan, wie es aussieht – zum Glück ist nichts Gröberes passiert! #sturmgraz #AdmiralBL #FAKSTU #GEPApictures

___________

FAK 0:2 STU |⏱️53' pic.twitter.com/6ESpiuGfCt — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 30, 2023

Austria-Auswärts-Triple in Luka, Lustenau und Salzburg

Am kommenden Sonntag, den 6. August, kommt es in Runde 2 zum Austria-Aufeinandertreffen, wenn die Veilchen bei Austria Lustenau, dem Ex-Klub von FAK-Sommerneuzugang Hakim Guenouche, gastieren (17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Eine Woche später geht es in Runde 3 für Kapitän Manfred Fischer & Co. zu Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 13. August, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Zuvor hat das Team von Cheftrainer Michael Wimmer in 3 Tagen jedoch erstmal das Rückspiel (Hinspiel: 1:0) in der 3. Runde der UEFA-Conference League-Quali bei Banja Luka (Donnerstag, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) vor der Brust. In dem Marvin Martins spielberechtigt ist.

Während der Abwehr-Routinier in den kommenden 3 BL-Partien gegen Austria Lustenau und RB Salzburg (jeweils auswärts) sowie den WAC (daheim, Sa. 19.08.) wieder ab Runde 5 in der ADMIRAL Bundesliga spielberichtigt ist wenn es für die Wiener Austria zum LASK geht (So., 27.08. 17 Uhr, Raiffeisen Arena).

Das HIER könnte euch auch interessieren!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL