FK Austria Wien-Sportvorstand Jürgen Werner war am Sonntag bei Sky Sport Austria anzumerken, dass die Wiener Violetten einerseits ihren Torgaranten Haris Tabakovic in dieser Saison bzw. zumindest bis zur Winterpause behalten möchten, andererseits die Veilchen einen warmen (Geld-)Regen brauchen. Denn der 28- Jährige hat in Wien-Favoriten noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Somit würde eine Ablösesumme winken. Bereits seit Wochen mehren sich Abgangs- Spekulationen, die nun neue Nahrung erhalten. So habe sich laut "Kurier" der Schweizer Stürmer für einen Wechsel in die 2. Deutsche Bundesliga entschieden.

Folgt Top-Torjäger Haris Tabakovic dem Lockruf aus der Deutschen 2. Liga?

Vize-Torschützenkönig Bundesliga 2022/23, Torschützenkönig 2. Liga 2021/22

Haris Tabakovic, der vor 1 Jahr im Sommer ablösefrei von BL-Aufsteiger SC Austria Lustenau kam und in der vergangenen Saison mit 17 Treffern (16 allein im Frühjahr!) zweitbester Torschütze der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 war, mache von seiner Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch. Diese wurde dem Vernehmen nach erst in diesem Sommer im Kontrakt integriert.

Wie der "Kurier" weiß, habe sich der 1,94 Meter-Mittelstürmer (aktueller Marktwert 2,2 Mio. Euro; Quelle: transfermarkt.at, 12.02.2023) bereits von seinen Mannschafts-Kollegen bei den Wiener Violetten verabschiedet.

Dabei war er gerade für das bedeutsame Rückspiel in der 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League bei FK Borac Banja Luka am kommenden Donnerstag (20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) der große Hoffnungsträger. Nachdem Tabakovic vor wenigen Tagen im Hinspiel in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte. Im Rückspiel dürfte der eidgenössische "Torminator" nun fehlen.

𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 für euren Support, Veilchen! 💜

Trotz Rückstand. Trotz Unterzahl. Trotz Niederlage. Ihr seid die besten 🫶#faklive #FAK pic.twitter.com/rizWvde8CP — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 30, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL