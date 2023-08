Neuer Monat, neuer Spieler! Austria Klagenfurt bedient sich wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Kärntner Derby gegen den RZ Pellets WAC (Samstag, 5. August, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker) bei ADMIRAL Bundesliga-Konkurrent SK Rapid Wien. Die Kärntner Violetten holen von den Grün-Weißen den Oberösterreicher Aaron-Sky Schwarz. Der 19-jährige Flügelstürmer kommt auf Leihbasis von den Hütteldorfern. In Waidmannsdorf erhält der ÖFB-Junioren-Teamspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Sky ist schnell, trickreich, hat gutes Auge für den Nebenmann und sucht auch selbst Abschluss"

Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel (im Foto mit Sky Schwarz): „Sky ist ein junger, hungriger und sehr talentierter Bursche, der sich auf beiden Flügeln wohl fühlt. Er ist schnell, trickreich, hat ein gutes Auge für den Nebenmann und sucht auch selbst den Abschluss. Auf den Seiten waren wir in der Offensive recht dünn besetzt und ich bin froh, dass wir diese Lücke mit ihm schließen konnten. Unser Dank gilt auch den Verantwortlichen von Rapid Wien, dass sie dem Leihgeschäft zugestimmt haben."

SK Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer zur Leihe des 19-Jährigen: „Mit dem Abstieg unserer zweiten Mannschaft in die Regionalliga war es für uns auch klar, dass wir dem einen oder anderen talentierten Spieler per Leihe gerne die Chance auf Einsatzminuten in der Bundesliga verschaffen würden. Im Falle von Sky hat es sich nun mit Austria Klagenfurt, einem gut geführten Klub, der auf junge Spieler setzt, für alle Beteiligten sehr gut ergeben.

Ich wünsche ihm viel Erfolg im kommenden Jahr und hoffe, dass er seine Entwicklung entsprechend weiter fortsetzen wird. Wir werden seine Schritte in Klagenfurt genaustens verfolgen.“

"Ziel, in der Folge als noch besserer Offensivspieler zum SK Rapid zurückzukehren"

Austria-Neuzugang Sky Schwarz: „Ich freue mich auf die bevorstehende Saison in Klagenfurt. Die Gespräche mit Sportdirektor Günther Gorenzel und Trainer Peter Pacult waren sehr offen und positiv. Sie haben mir aufgezeigt, welche Rolle ich einnehmen soll, und damit konnte ich mich direkt identifizieren. Für mich ist das eine tolle Chance, mich in der Bundesliga zu beweisen. Mein Ziel ist es, möglichst viele Spiele zu bestreiten und der Mannschaft zu helfen."

Der Youngster zu seinen Zukunftsplänen: „Ich freue mich den Schritt in die höchste österreichische Spielklasse zu machen und möchte die Chance nutzen, um mein Potenzial auf Bundesliganiveau unter Beweis zu stellen. Mein Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison mit Austria Klagenfurt zu spielen und in der Folge als noch besserer Offensivspieler zum SK Rapid zurückzukehren.“

Ausbildung in LASK-Jugend und AKA SK Rapid

Schon im Alter von 9 Jahren war Sky Schwarz (geb.: 20. März 2004) von seinem oberösterreichischen Heimatverein USV St. Ulrich in den Nachwuchs des LASK gewechselt, ehe er sich im Sommer 2018 dem SK Rapid Wien anschloss. Beim Rekordmeister durchlief der 1,80 Meter-Mann alle Akademie-Teams und schaffte in der zurückliegenden Saison mit Beginn des Frühjahrs den Sprung in das ADMIRAL 2. Liga-Aufgebot der Grün-Weißen.

Für den SK Rapid II absolvierte Schwarz 11 Partien, in denen er 2 Treffer erzielte. Seit der U15 gehört der Austria-Zugang zudem den Junioren-Nationalteams des ÖFB an. Hier stehen 23 Einsätze und 3 Tore für den Offensiv-Allrounder zu Buche.

Von Rangnick & Schöttel freigestellt

Um bei den Violetten unverzüglich ins Training einsteigen zu können, wurde Schwarz von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Teamchef Ralf Rangnick vom ÖFB-Perspektivlehrgang freigestellt.

Die Partie am Samstag in Tirol verfolgte der Angreifer noch vor dem Bildschirm, doch am Samstag (17 Uhr) könnte er in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 im Kärntner Derby gegen den Wolfsberger AC sein Debüt für die Austria und zugleich auch seine Premiere in der höchsten Spielklasse in dieser besonderen Partie feiern.

Zum ersten Wiedersehen mit dem SK Rapid könnte es für Aaron-Sky Schwarz in Runde 11 kommen, wenn Austria Klagenfurt am Wochenende 21./22. Oktober in Wien-Hütteldorf gastiert.

