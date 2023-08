Nun ist es definitiv raus. Wie seit Tagen spekuliert - wir berichteten auch gestern nochmal - wird Haris Tabakovic Austria Wien durch das diesjährige Sommer-Transferfenster verlassen und nach Deutschland gehen. In die Bundeshauptstadt. In die 2. Liga. Zu Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin. Der 29-jährige Schweizer macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und unterschreibt bei der "Alten Dame" einen Vertrag bis Juni 2026. Medienberichten zufolge soll Hertha rund 500.000 Euro Ablöse zahlen. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Ein Bild, das der Vergangenheit angehört: Torjubel von Haris Tabakovic in der Generali Arena und für Austria Wien.

"Hatte jedes Mal Gänsehaut als unsere Fans ‚Haris on fire‘ gesungen haben"

Haris Tabaković wechselt im Rahmen seiner Ausstiegsklausel mit sofortiger Wirkung zu Hertha BSC. Der 29-jährige Schweizer kam im vergangenen Sommer von ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau (wurde bei den Vorarlbergern Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2021/22) und absolvierte für die Veilchen insgesamt 42 Spiele und erzielte dabei 21 Tore. Welch Quote!

In der Saison 2022/23 gelangen ihm 6 Derby-Treffer gegen den Stadtrivalen SK Rapid im Wiener Derby, womit der 1,94 Meter-Mittelstürmer einen neuen Rekord aufstellte. Die Austria-Fans widmeten dem Schweizer im Frühjahr 2023 einen eigenen Chant.



Haris Tabaković: „Ich hatte hier Höhen und Tiefen, einen schwierigen Start und eine umso schönere Rückrunde im Frühjahr. Nach dieser unglaublichen Zeit kann ich nur Danke sagen. Danke an den ganzen Verein, an jeden Mitarbeiter, an das Trainerteam, an jeden Spieler und an die Austria-Fans für den unglaublichen Support – das habe ich so noch nie gesehen.

Ich hatte jedes Mal Gänsehaut als unsere Fans ‚Haris on fire‘ gesungen haben. Es war mir eine Ehre für diesen Klub zu spielen. Ich werde die Austria immer im Herzen tragen, es war eine unglaubliche Zeit.“

"Für mich war schnell klar, dass ich Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte"

Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zu Verpflichtung von Tabakovic: „Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun."

Tabakovic, der bei den Berlinern - wie zuvor bei Austria Wien - die Trikot-Nr. 25 erhalten wird, meint: „Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen.“

Dardai: "Wir brauchen einen Knipser, einen der zuverlässig Tore macht"

Hertha BSC-Trainer Pal Dardai hatte zuletzt nach der Auftaktniederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) Verstärkung in der Offensive gefordert: "Wir brauchen einen Knipser, einen der zuverlässig Tore macht."

Wir verpflichten Haris #Tabaković von @FKAustriaWien und statten den Stürmer aus der Schweiz mit einem Vertrag bis 2026 aus. 🤝 Willkommen in Berlin! 💙https://t.co/XaFOGGgbsn 👈#HaHoHe — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 1, 2023

Fotocredit: Josef Parak