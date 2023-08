Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol startete Austria Klagenfurt nicht nur erstmals seit dem Aufstieg vor 2 Jahren erfolgreich in eine ADMIRAL Bundesliga-Saison (zuvor 2 Niederlagen, auswärts), sondern setzte auch ein sportliches Statement vor dem Kärntner Derby gegen den RZ Pellets WAC (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Doch Cheftrainer Peter Pacult ist lang genug im Fußball dabei, um alles einzuordnen und noch "Luft nach oben" zu sehen. So stehen zwar im Wörthersee-Stadion (wie vor Jahren) schon mal Bäume, doch wachsen noch keine in den Himmel bei den Kärntner Violetten.

"Wir hätten das Spiel viel früher entscheiden können"

Nach der angenehmen Heimfahrt und Rückkehr aus dem "Heiligen Land" mit drei Punkte im Gepäck, nutzten Kapitän Mahrer und Co. ihren freien Sonntag-Nachmittag für einen Team-Ausflug zum Villacher Kirchtag. Während Cheftrainer Peter Pacult das Samstagspiel bei den Wattenern analysierte.

„Gratulation an meine Mannschaft. Wir waren von Anfang an hellwach, haben das Match über weite Strecken klar bestimmt und absolut verdient gewonnen. Allerdings haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, vor dem Gegentor haben wir nach einem Corner die Ordnung verloren, das sollte nicht passieren. Und wir hätten das Spiel viel früher entscheiden können, haben die Chancen aber nicht konsequent genug genutzt“, sagte Pacult.

Die überzeugende Vorstellung der Violetten vor 1960 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli wurde am Ende völlig verdient mit 3 Punkten belohnt. Sinan Karweina hatte nach 10 Minuten für den Führungstreffer gesorgt, nach dem Seitenwechsel legte Andy Irving (53.) nach. Die in allen Belangen unterlegenen Wattener schöpften durch SK Sturm Graz-Leihspieler und ÖFB-U21-Teamspieler Luca Kronberger (77.) noch einmal Hoffnung, doch kurz vor dem Abpfiff schnürte Andy Irving seinen Doppelpack.

Der Sieg in Innsbruck reichte, um zumindest für eine Nacht die - wenn auch in Runde 1 noch nicht aussagekräftige - Tabellenführung der ADMIRAL Bundesliga zu übernehmen – vor Serienmeister RB Salzburg (2:0 in Altach) und dem Wolfsberger AC (2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz). Am Sonntag wurden die Waidmannsdorfer allerdings von Titelkandidat SK Puntigamer Sturm Graz (3:0-Auswärtssieg bei Austria Wien) an der Spitze des Klassements abgelöst.

"Eine von 32 Runden ist absolviert, das hat überhaupt keine Aussagekraft"

Chefcoach Peter Pacult gehörte im Übrigen nicht zu denen, die am Samstagabend die Tabelle mit Klagenfurt ganz oben abfotografierten: „Die Saison ist nicht vorbei, sie geht gerade erst los. Eine von 32 Runden ist absolviert, das hat überhaupt keine Aussagekraft. Es ist angenehm, mit 3 Punkten zu starten. Aber erst in den nächsten Wochen zeigt sich, wie sich die Teams einreihen.“

Das nächste Duell taugt in dieser Hinsicht schon zu einer Standortbestimmung. Im ersten Heimspiel empfängt die Austria am Samstag (17 Uhr) den WAC zum Kärntner Derby. Die „Wölfe“ treten nach ihrem Auftakterfolg über den Aufsteiger aus Linz ebenfalls mit breiter Brust an.

Tickets für das mit Spannung erwartete Match sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie im Online-Shop erhältlich.

Am Spieltag laden die Violetten ab 12 Uhr zum Derby-Frühschoppen auf den Platz vor dem Austria-Klubheim (Siebenhügelstraße) mit buntem Programm für kleine und große Anhängerinnen und Anhänger der Violetten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, ein DJ von Antenne Kärnten heizt die Stimmung schon im Vorfeld der Party an.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt