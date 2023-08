Der SC Austria Lustenau macht das halbe Dutzend an Sommer-Neuzugängen voll und verpflichtet wieder mal ein interessantes Talent: Rafael Devisate. Der am heutigen Mittwoch doppelt zu feiern hat. Neben seinem 18. Geburtstag hat der Mittelfeldspieler zudem den ersten Profivertrag in seiner Karriere unterschrieben. Bis zum letzten Winter spielte der brasilianisch-deutsche Doppelstaatsbürger in der Jugendabteilung von Atlético Mineiro (Belo Horizonte) in Brasilien, ehe es ihn Anfang dieses Jahres, begleitet von seinem Vater, erstmals nach Österreich verschlug. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

SC Austria Lustenau-Sportdirektor Alexander Schneider mit dem deutsch-brasilianischen Mittelfeld-Talent Rafael Devisate.

"Wir wollen ihn schrittweise an Bundesligafußball heranführen"

Während der vergangenen Monate trainierte „Rafa“ regelmäßig bei den Profis der Austria und konnte sich dort für einen fixes Engagement empfehlen. In verschiedenen Testspielen, angefangen im Frühjahr gegen den FC Vaduz und im weiteren Verlauf der Sommervorbereitung gegen den FC St. Gallen, den FC St. Pauli oder Holstein Kiel zeigte der defensive Allrounder, der sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Verteidigung zum Einsatz kommt, bereits sein Potenzial und seine Qualitäten. Bei der Austria unterschreibt Devisate einen Vertrag bis mindestens 2025.

Austria-Sportdirektor Alexander Schneider: „Mit Rafael dürfen wir einen weiteren vielversprechenden Perspektivspieler für unsere Defensive begrüßen. Er hat in den letzten Wochen sowohl in den Trainings als auch in den Testspielen einen sehr guten sportlichen Eindruck bei uns allen hinterlassen und gezeigt, dass er trotz seines noch sehr jungen Alters in seiner Persönlichkeit schon sehr entwickelt ist und zudem diese Herausforderung unbedingt bei uns annehmen will.

Dadurch konnte er sich auch sofort hervorragend in die Mannschaft integrieren. Wir wissen aber natürlich auch, dass er speziell am Anfang noch Zeit benötigen wird und wir ihn schrittweise an den Bundesligafußball heranführen wollen."

„Bin sehr glücklich an meinem Geburtstag auch ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen"

Neuzugang Rafael Devisate: „Ich bin sehr glücklich an meinem Geburtstag auch meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Es war immer mein Traum Fußballprofi zu werden und dass es jetzt auch noch in Europa klappt, macht mich sehr stolz. Ich habe mich vom ersten Tag hier in Vorarlberg und speziell in diesem Team sehr gut aufgenommen und wohl gefühlt.

Die heutige Unterschrift soll jedoch nur der Anfang meines Wegs sein und ich habe mir sehr viel vorgenommen. Ich kann es kaum erwarten meine ersten Minuten in der Bundesliga zu machen und mich als Spieler weiterzuentwickeln.“

