Was seit Tagen angekündigt, ist nun auch nach dem obligatorischen Medizin-Check und letzten Vertrags-Details fix: Torgarant Tai Baribo verlässt den RZ Pellets WAC und schließt sich dem MLS-Klub Philadelphia Union an. Der 25-jährige Israeli unterschrieb einen bis Dezember 2025 laufenden Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Flog über den "großen Teich", um in der Major League Soccer (MLS) bei Philadelphia Union zu landen: Tai Baribo, in der Vorsaison mit 16 Treffern Dritter der ADMIRAL Bundesliga-Torschützenliste hinter Guido Burgsaller (SK Rapid) und Haris Tabakovic (FK Austria Wien, seit gestern Hertha BSC Berlin).

Stolze Quote von 37 Treffern in 2 Jahren für WAC

Der israelische Teamspieler (11 Einsätze, 3 Tore)kam vor 2 Jahren von Maccabi Petah Tikva ins Lavanttal und absolvierte seither 73 Spiele für den WAC (61 in der ADMIRAL Bundesliga, 27 Treffer). Die vergangenen beiden Spielzeiten beendete der Stürmer jeweils als Toptorschütze der Wölfe.

Insgesamt gelangen dem 25-jährigen Stürmer 37 Treffer und 7 Vorlagen im Trikot des Wolfsberger AC.

Nun wechselt Baribo mit sofortiger Wirkung in die MLS zu Philadelphia Union. Der Klub wird seit mittlerweile 8 Jahren (!) vom 44-jährigen US-Amerikaner Jim Curtin gecoacht und liegt aktuell nach 23 Spielen in der Tabelle der EASTERN CONFERENCE auf Rang 3. Drei Zähler hinter dem Zweiten New England und 11 hinter Spitzenreiter Cincinatti.

Der Gesamt-Marktwert der Mannschaft, in der mit Kai Wagner und Leon Flach auch zwei Deutsche spielen, liegt bei 47,23 Mio. Euro. Toptorjäger ist aktuell mit 10 Treffern der 23-jährige Argentinier Julián Carranza, gefolgt vom 27-jährigen, ungarischen Mittelfeldspieler Dániel Gazdag (9 Tore).

In Österreich und Deutschland bestens bekannt ist der Sportliche Leiter von Philadelphia Union, Ernst Tanner (früher Talente-Scout und -Förder beim TSV 1860 München und auch Leiter der Nachwuchsabteilungen von der TSG Hoffenheim und dem FC Red Bull Salzburg).

Ex-Salzburger Ernst Tanner: "Tai ist unglaublich gefährlicher und produktiver Stürmer"

Tanner zum Neuzugang Tai Baribo: "In nur zwei Jahren in der österreichischen Bundesliga hat Tai bewiesen, dass er ein unglaublich gefährlicher und produktiver Stürmer ist."

Der 56-jährige Deutsche, geboren in Traunstein, weiter: "Wir sind ständig auf der Suche nach Verstärkungen für unseren Kader, und die Verpflichtung eines der besten Torschützen der österreichischen Liga wird uns helfen, den Erfolg dieses Teams weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was er für den Rest dieser Saison und in Zukunft beitragen wird."