Am kommenden Samstag steht das erste Auswärtsspiel der Saison an. Die Athletiker treffen dabei auf den aktuellen Vizemeister SK Sturm Graz (19.30 Uhr, im Live-Ticker auf ligaportal.at). In der zweiten Runde der ADMIRAL Bundesliga reist der LASK zum Auswärtsspiel beim SK Sturm Graz.

Durch den Last-Minute-Ausgleich von Felix Luckeneder im Auftaktspiel konnten die Athletiker noch eine Niederlage verhindern. Die Grazer gehen nach ihrem Sieg in Runde eins als Tabellenführer in den Spieltag. Zudem ist die Partie für Sturm Graz auch die Generalprobe vor der anstehenden Champions-League-Qualifikation gegen PSV Eindhoven.

Zuletzt ausgeglichene Bilanz In den letzten fünf Begegnungen schenkten sich beide Mannschaften nichts. Je zweimal ging eines der beiden Teams als Sieger vom Platz, einmal trennte man sich unentschieden. Die Gastgeber aus Graz sind mit zwei Auswärtssiegen (2:7 im ÖFB-Cup und 0:3 gegen Austria Wien) in die Saison gestartet.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir haben das Spiel gegen Rapid intern analysiert, wollen die Fehleranzahl minimieren und vor allem auf den guten Aktionen weiter aufbauen. Mit Sturm Graz treffen wir auf einen eingespielten Gegner, der sich zum Saisonstart gut präsentiert hat. Wir freuen uns auf ein heißes Duell, in dem wir unsere Qualitäten von Anfang an zeigen möchten.“

Team-News: Es fehlen: Anselm, Ba, Taoui, Wiesinger

