Kommt es bereits in Runde 2 der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison und im Hochsommer zum 1. Spielausfall? Der größte Gegner für das mit Spannung erwartete große Kärntner Derby zwischen Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC - Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker - scheinen die seit Donnerstagabend anhaltenden Regenmassen zu sein. Laut einem Bericht der "Krone" wackelt das Spiel. Ligaportal fragte bei Austria Klagenfurt nach.

Cheftrainer Peter Pacult will in seinem "Wohnzimmer Wörthersee-Stadion" im 4. Anlauf mit Austria Klagenfurt am Samstag, den 5. August 2023, endlich den ersten Heimsieg gegen den WAC feiern und Grund zur Freude haben.

"Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet"

Austria Klagenfurt-Klubsprecher Matthias Linnenbrügger: "Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet und bereiten uns wie geplant darauf vor." Nachsatz: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen".

Während Daniel Greiner, Geschäftsführer der Sportpark Klagenfurt GmbH, in der Krone meinte: „Ich kann derzeit nicht bestätigen, dass das Derby morgen gespielt wird." So kämpfe er derzeit mit seinem Team gegen die Regenmassen auf dem neuverlegten Rasen, den man versuche "so gut es geht zu aerifizieren, damit wir die Durchlässigkeit erhöhen."

Man tue alles, was möglich ist, könne aber nicht sagen, "wann der Punkt erreicht ist, dass der Rasen vom Wasser gesättigt ist".

Platz-Kommissionierung Samstag um 12 Uhr

Dem Vernehmen nach soll eine endgültige Entscheidung - Stand jetzt - aber erst am Samstag um 12 Uhr getroffen werden, wenn die Platz-Kommissionierung seitens der Bundesliga erfolgt.

In der Kärntner Landeshauptstadt hat es seit Donnerstagabend rd. 70 Liter pro Quadratmeter geregnet, solche Regenmassen werden auch nochmals bis Samstagmittag erwartet.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Kuess