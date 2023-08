Wie bereits vor 10 Tagen berichtet, ist der SK Sturm Graz nach dem Emegha-Abgang an einem aus der vergangenen ADMIRAL Bundesliga-Saison bestens bekannten Stürmer dran: Maurice Malone, der für den RZ Pellets WAC mit 21 Scorerpunkten (10 Tore, 11 Assists) ein Unterschiedsspieler war. Nach der einjährigen Leihe kehrte der 22-jährige Deutsche zurück zum FC Augsburg. Doch noch vor seinem 23. Geburtstag (am 17. August ´23) sieht es so aus, dass der dynamische Stürmer mit USA-Abstammung wieder in Österreich zurück sein wird und für den Vizemeister aus der Steiermark auf Torejagd geht.

"Nicht nur er führt Gespräche, sondern auch wir mit Sturm Graz"

Wie aus Deutschland zu vernehmen war, fehlte Maurice Malone zuletzt bereits beim Training des deutschen Bundesligisten FC Augsburg, wo der aus der FCA-Jugend stammende Stürmer noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht. Wie der FCA verlauten ließ, läge ein Angebot vor für den DFB-U21-Nationalspieler vor.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, bestätigte jüngst in einer Medienrunde einen bevorstehenden Transfer zum amtierenden ÖFB-Cup-Sieger: "Es laufen finale Gespräche. Nicht nur er führt Gespräche, sondern auch wir mit Sturm Graz."

In der Augsburger Allgemeinen Zeitung stellte Reuter zudem klar: "Wir hätten wahnsinnig gerne seinen Vertrag verlängert. Er hat uns aber gesagt, dass er ihn nicht verlängern möchte."

Der Marktwert des dynamischen, talentieren Angreifers liegt derzeit bei rd. 2 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at). Das wäre dem Vernehmen nach auch die Summe, die der SK Sturm als Ablöse aufzubringen hätte. Nach der Einnahme von 13 Mio. Euro für Emanuel Emegha (zu Racing Straßburg in die französische Lique 1) ein machbarer finanzieller Aufwand.

Auf Malones Ex-Klub RZ Pellets WAC trifft der SK Sturm Graz im übrigen Anfang Oktober in Runde 7 der aktuellen ADMIRAL Bundesliga-Saison, in der Merkur Arena.

