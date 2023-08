Er absolvierte 47 Bundesliga-Einsätze für den LASK, die WSG Tirol und SV Guntamatic Ried und kehrt nach eineinhalb Jahren seines Auslands-Gastspiels beim kroatischen Kultklub Hajduk Split zurück ins österreichische Oberhaus: Lukas Grgić. Der 27-jährige, in Wels geborene, zentrale Mittelfeldspieler heuert beim SK Rapid Wien an. Beim den Hütteldorfern erhält der Oberösterreicher einen Vertrag bis Sommer 2026! Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

„Lukas besitzt alle Attribute, die für uns auf dieser Position essenziell sind"

Lukas Grgić kommt mit der Erfahrung von 47 Bundesliga-, 38 Erstliga-Spielen in Kroatien sowie 14 europäischen Einsätzen nach Hütteldorf. In der Saison 2020/21 avancierte der robuste Defensivspieler zum absoluten Leistungsträger beim LASK und erreichte mit den Stahlstädtern auch zweimal in Folge die Gruppenphase eines europäischen Bewerbs.

Anfang des Jahres 2022 folgte dann der Wechsel nach Kroatien zum Traditionsverein Hajduk Split. Dort erkämpfte sich der österreichische U20-WM-Teilnehmer von 2015 auf Anhieb einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld. Mit seiner Mentalität und seinen spielerischen Fähigkeiten soll Lukas Grgić in Zukunft das Zentrum der Hütteldorfer verstärken.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Lukas besitzt alle Attribute, die für uns auf dieser Position essenziell sind und nach denen wir auch gezielt Ausschau gehalten haben. Wir haben uns intensiv mit ihm in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt, nach den ersten persönlichen Gesprächen war klar, dass er die gesuchte Verstärkung sein kann.

Mit seinen 27 Jahren hat er auch schon einiges an internationaler Erfahrung sammeln können und davon können alle in der Mannschaft profitieren. Mit seiner Mentalität, Zweikampfführung und seinen fußballerischen Qualitäten kann er eine Mannschaft mitreißen und das erhoffen wir uns auch von ihm. Darüber hinaus kennt er die Liga in und auswendig und wird daher keine lange Anlaufzeit benötigen und eine sofortige Verstärkung darstellen.“

"Ich kehre als kompletterer Spieler zurück nach Österreich"

Lukas Grgić über seinen Wechsel zum SK Rapid: „In den letzten eineinhalb Jahren bei Hajduk Split konnte ich mich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich enorm weiterentwickeln. Ich kehre als kompletterer Spieler zurück nach Österreich und weiß aus der Vergangenheit und den direkten Duellen gegen Rapid, was es bedeutet für diesen Verein und vor allem vor diesen Fans auflaufen zu dürfen.

Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich in Zukunft das Trikot vom größten österreichischen Fußballverein tragen darf. Vom ersten Tag an möchte ich auf und abseits des Platzes vorangehen, Verantwortung übernehmen und mit meiner Spielweise zum mannschaftlichen Erfolg beitragen.“

„Lukas passt perfekt in Anforderungsprofil eines defensiven Mittelfeldspielers"

Cheftrainer Zoran Barišić freut sich auf den Neuzugang: „Lukas passt perfekt in das Anforderungsprofil eines defensiven Mittelfeldspielers und verkörpert darüber hinaus alle Tugenden, die wir, aber auch unsere Fans, bei Rapid sehen wollen. Hinzu kommt, dass er auch über ein sehr hohes Spielverständnis verfügt und ein Spiel gut lesen kann.

Er könnte eine rasche Verstärkung für die Mannschaft sein, weil er die Sprache, das Land, die Liga und Gegner bestens kennt. Wir freuen uns, ihn in unserem Team willkommen heißen zu können.“

Fotocredit: SK Rapid/Daniel Widner, Red-Ring-Shots und Harald Dostal/www.sport-bilder.at