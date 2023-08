Nach den erfolgreichen Auswärtsbegegnungen im Cup bei Ardagger/Viehdorf bzw. in der Meisterschaft in Altach eröffnen die Roten Bullen am Wochenende die Heimsaison. Bei Teil 1 des bevorstehenden Heimspiel-Doppel (eine Woche später gegen Austria Wien) trifft der FC Red Bull Salzburg – erstmals unter der Führung von Neo-Cheftrainer Gerhard Struber – am Sonntag, den 6. August 2023 ab 17 Uhr in der Red Bull Arena auf die WSG Tirol - Ligaportal-Liveticker. Das West-Duell wird von Schiedsrichter Josef Spurny geleitet.

Atmosphäre schaffen: Der 46-jährige Kuchler Gerhard Struber in seiner ersten Woche auf Kennenlern-Tour mit den Roten Bullen. Rechts Assistenztrainer Ratinho, ehemaliger deutscher Bundesliga-Profi aus Brasilien

"Es herrscht eine riesige Vorfreude auf diesen Home Opener"

Neo-Cheftrainer Gerhard Struber über …

…seine Eindrücke nach den ersten Trainings: „In den ersten Einheiten habe ich versucht, unsere Jungs besser kennenzulernen und die Stimmungslage in der Mannschaft auszuloten. Und die war schon richtig gut. Jeder ist sehr zuversichtlich, es herrscht eine riesige Vorfreude auf diesen Home Opener, und wir freuen uns alle auf dieses Spiel.“

… die Zielsetzungen gegen die Tiroler: „Die Zielsetzungen sind ganz klar: Wir wollen das Spiel gewinnen. Und dabei wollen wir sehr mutig und von der ersten Sekunde an mit viel Engagement auftreten. Wir wollen das Ganze proaktiv angehen, mit Power und Selbstvertrauen. Die Jungs freuen sich auf das Match, das habe ich schon heute in der Kabine gemerkt.“

"Ich bin erst 20 Jahre alt und komme aus der eigenen Akademie"

Amar Dedic über…

…sein erstes Spiel als Mannschaftskapitän: „Das bedeutet mir sehr viel und ich habe mich sehr gefreut. Ich kann nur sagen, dass ich das Beste daraus zu machen versuche, um mein Team noch mehr zu unterstützen. Ich bin erst 20 Jahre alt und komme aus der eigenen Akademie. Deshalb ist es um schöner, dass ich diese Ehre habe.“

...über das bevorstehende West-Duell: „Klar, wir wollen drei Punkte. Dafür wird es aber wichtig sein, dass wir von der ersten Minute an 100 Prozent Gas geben. Wir spielen auf unserem Platz, vor unserem Publikum. Das ist entscheidend, dass wir hoch motiviert sind und viel Aggressivität an den Tag legen. Aber wir dürfen auch niemanden unterschätzen.“

Torjäger Petar Ratkov hat sich mit Heimspiel-Premiere noch zu gedulden

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knöchel), Mamady Diambou (Arm), Daouda Guindo (Knie), Sekou Koita (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer (Knöchel).

Petar Ratkov hat gegen Altach einen Schlag auf den Oberschenkel erlitten und fällt deshalb am Sonntag aus.

90% Quote vs. WSG Tirol - 1 Jahr in ADMIRAL BL unbesiegt

Der FC Red Bull Salzburg gewann 9 der bisherigen 10 Bundesliga-Spiele gegen die Tiroler (1 Niederlage) und erzielte dabei 38 Tore. Die Roten Bullen sind seit der 2. Runde der vergangenen Saison (1:2 gegen Sturm) in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (23 Siege, 8 Remis) und haben seit 42 Heimspielen keine Niederlage mehr erlitten (33 Siege, 9 Remis).

Petar Ratkov traf letzte Woche bei seinem Bundesliga-Debüt. In der Vorsaison gelangen derartige Premierentreffer beim FC Red Bull Salzburg Fernando und Karim Konate.

Die WSG Tirol startete nur 2019/20 mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison (3:1-Heimerfolg gegen Austria Wien). Seither gab es in den Auftaktspielen ein Remis und drei Niederlagen. Die ersten beiden Meisterschaftsspiele einer Saison verloren die Wattner noch nie.