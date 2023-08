Die Verantwortlichen bei der ADMIRAL Bundesliga hatten natürlich einen Hintergedanken, als sie den Entschluss fassten, das Kärntner Derby zwischen der Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC schon für die 2. Runde der Saison 2023/24 anzusetzen. Doch es waren die beiden Teams, die mit Siegen zum Auftakt dafür sorgten, dass der Plan für ein Fußball-Spektakel auch aufgeht: Am Samstag (17 Uhr - Ligaportal-Liveticker) zündet in Waidmannsdorf ein Kracher.

Chefcoach Peter Pacult und eine seiner Stützen, der stellvertretende Kapitän Christopher Cvetko. Mit vereinten Kräften wollen die Kärntner Violetten im 4. Anlauf endlich den ersten Bundesliga-Heimsieg gegen den WAC holen (bisher 1U, 2N). Auswärts gewannen die Klagenfurter die jüngsten beiden BL-Partien in Wolfsberg.

"Wir schauen auf unsere Stärken und versuchen, dem Match unseren Stempel aufzudrücken"

SKA-Chefcoach Peter Pacult: „Es ist immer schön, ein Derby zu spielen und wir freuen uns auch darauf. Ich kenne das als Spieler aus Wien und später aus München, das sind damals auch für mich immer ganz besondere Duelle gewesen. Wir werden gut vorbereitet sein, schauen auf unsere Stärken und versuchen, dem Match unseren Stempel aufzudrücken. Ich hoffe, dass viele Anhänger ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen."

Sowohl die Violetten als auch die „Wölfe“ legten einen optimalen Start in die Serie hin. Die Austria gewann im ÖFB-Cup bei Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr (3:0), ebenso souverän zog der WAC beim Regionalligisten FC Kufstein (4:0) in die zweite Runde ein. Die Meisterschaft begann für das Pacult-Team mit einem Dreier bei der WSG Tirol (3:1), Wolfsberg besiegte Aufsteiger Blau-Weiß Linz (2:1) ebenfalls in überzeugender Manier.

"Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag geben werden"

„Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften mit breiter Brust in die Partie gehen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag geben werden. Wichtig ist, dass wir weiter so kompakt auftreten, alle gemeinsam verteidigen, mit dem Ball mutig sind und unsere Möglichkeiten konsequent nutzen“, sagt Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko.

Seit dem Aufstieg der Violetten im Sommer 2021 standen sich die Kärntner Top-Klubs im Oberhaus sechsmal gegenüber. Die Lavanttaler entschieden drei Partien (2:1, 3:2, 3:0) für sich, die Klagenfurter gingen zweimal (2:1,4:3) als Sieger vom Platz, ein Duell (1:1) endete mit einer Punkteteilung. Während sich die Austria in der Vorsaison für die Meistergruppe qualifizierte, musste der WAC im unteren Playoff antreten.

Am Samstag laden die Violetten schon ab 12 Uhr zum Derby-Frühschoppen auf den Vorplatz vor dem Klubhaus (Siebenhügelstraße). Tolle Preise gibt es beim Hirter-Bierkistenschießen zu gewinnen, Fans können im Teambus Probesitzen, Austria-Legenden stehen für Interviews auf der Bühne, Spieler aus dem Profikader schreiben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung. Durch das Programm führt Ex-Kapitän und Team-Manager Sandro Zakany, ein DJ von Antenne Kärnten sorgt für heiße Beats.

Wer sich im Vorverkauf noch kein Derby-Ticket gesichert hat, kann dies an den Tageskassen nachholen. Die Öffnungszeiten: 9 Uhr (Kassa Nord), 14 Uhr (West und Süd) und 15.30 Uhr (Gäste). Darüber hinaus können Saison-Abos bis 12 Uhr in der Geschäfsstelle abgeholt und erworben werden.

