Verliert der FC Red Bull Salzburg seinen sechsten Spieler in diesem Sommer in die Deutsche Bundesliga? Oder gibt es einen Transfer aus der Mozartstadt in die englische Premier League? Nach Sky Informationen liegten Innenverteidiger Oumar Solet aus beiden europäischen Top-Ligen Angebote vor.

Oumar Solet kam im Sommer 2020 als damals 20-Jähriger von Olympique Lyon zum FC Red Bull Salzburg, wo der französische Innenverteidiger noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht und bisher 80 Pflichtpartien absolvierte. Der 1,92 Meter große, athletische Abwehrspieler könnte noch durch das bis 1. September geöffnete Transferfenster "klettern".

Wie Sky Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist ein Transfer im August nicht ausgeschlossen. Der österreichische Serienmeister möchte den Verteidiger aber nicht abgeben und fordert wohl eine Ablösesumme von 15 – 20 Millionen Euro. Sein aktueller Marktwert liegt aktuell bei 17 Mio. Euro (Quelle: transfermark.at).

Ein möglicher Interessent ist Borussia Dortmund, wohin ja auch bereits Stürmer Karim Adeyemi von den Roten Bullen wechselte und der frühere Salzburger Spieler Marcel Sabitzer seit diesem Sommer spielt. Um einen Ausfall in der Innenverteidigung vorzubeugen (Anm.: jüngst verletzte sich Nico Schlotterbeck), ist der BVB auf der Suche nach Ergänzungsspielern.

Nach Sky Informationen ist Stefan Lekovic (Roter Stern Belgrad) in das Visier der Borussen geraten. Damit ist der BVB jedoch nicht allein, denn auch andere Vereine sollen den 19-jährigen, serbischen Nationalspieler auf der Wunschliste haben. Dazu gehört unter anderem Champions-League-Rekordsieger Real Madrid.

Eine Alternative zu Lekovic könnte Oumar Solet vom FC Red Bull Salzburg sein.

🆕 Oumar #Solet: The 23 y/o central defender from RB Salzburg has inquiries from 🇩🇪 & 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿!



➡️ Salzburg wants to keep him …

➡️ … but understand a transfer in August is not excluded

➡️ Price valuation: €15-20m! @SkySportDE 🇫🇷🇨🇫 pic.twitter.com/9YUt6V8LeP