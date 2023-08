Das Akkord-Programm in diesen Wochen für Austria Wien geht weiter. Wettbewerbsübergreifend steht Pflichtpartie Nr. 5 in der neuen Saison 2023/24 auf dem Programm, wenn die Wiener Violetten am morgigen Sonntag im Austria-Aufeinandertreffen in Runde 2 der ADMIRAL Bundesliga in Lustenau gastieren. Ankick: 17 Uhr, Reichshofstadion - Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter: Alan Kijas.

In der vergangenen Saison blieben Anderson und Austria Lustenau gegen Bataxa und die Wiener Violetten daheim im Reichshofstadion unbesiegt. Einem 1:0-Sieg im Grunddurchgang folgte im Playoff-Hinspiel ein 1:1. Beide Treffer für die Vorarlberger erzielte Torgarant Lukas Fridrikas, für die Veilchen traf Manfred Fischer.

"Jungs haben letzte Woche - 0:3 gegen Sturm und Abgang von Haris – gut weggesteckt"

Duplizität der Geschehnisse. Im 5. Bundesliga-Duell beider Klubs seit dem Aufstieg von Austria Lustenau vor einem Jahr haben die Wiener morgen wettbewerbsübergreifend ihr 5. Pflichtpartie binnen 16 Tagen und einen Termin-Akkord. Den hatten die Vorarlberger zum Ende der Vorsaison mit 4 Partien (inkl. Playoff) binnen 10 Tagen. Wodurch im finalen Playoff-Rückspiel dann auch der Lustenauer Austria-Akku leer war und die Mader-Mannen in Wien-Favoriten eine 0:5-Niederlage kassierten. Ansonsten war die Gesamt-Duell-Bilanz in der vergangenen Saison ausgeglichen mit je 1 Sieg und 2 Remis.

Die Wiener Violetten reisten am Tag nach dem 2:1-Auswärtssieg im Europacup gegen FK Borac Banja Luka reisten die Veilchen direkt weiter nach Vorarlberg, wo sich die Mannschaft bis Sonntag auf das Spiel gegen Austria Lustenau vorbereitet. Nach einer kurzen Zwischenlandung in Wien erreichte das Team am Freitag-Nachmittag den Flughafen in Friedrichshafen, wo schon der Mannschaftsbus wartete, um das Team von Cheftrainer Michael Wimmer ins Teamhotel in Feldkirch zu bringen.

Am Sonntag kommt es im Ländle zum Wiedersehen mit dem Playoff-Gegner im Saisonfinale. Die Austria setzte sich im Juni nach einem 1:1 in Lustenau zu Hause nach einer frühen roten Karte für die Vorarlberger mit 5:0 durch. Im Ländle konnten die Veilchen in der Vorsaison beim letztjährigen Aufsteiger nicht gewinnen (0:1, 1:1). Nach der Auftaktniederlage gegen Sturm Graz wollen die Veilchen mit dem Europacup-Aufstieg im Gepäck nun auch in der Liga anschreiben.

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer über…

… die Learnings aus dem Sieg gegen FK Borac Banja Luka: „Ich bin froh, dass wir im Europacup in die nächste Runde aufgestiegen sind, es war die erwartet schwere Aufgabe in Banja Luka. Learnings sind, dass wir uns defensiv weiter stabilisieren und in der Restverteidigung besser werden müssen, aber auch, dass wir bei einem Rückstand in so einem Hexenkessel einen kühlen Kopf bewahren können.

Das spricht für den Charakter und die Willensstärke der Mannschaft und gibt zusätzliches Selbstvertrauen. Die Jungs haben die letzte Woche - das 0:3 gegen Sturm und den Abgang von Haris – gut weggesteckt. Wir sind im Europacup verdient weitergekommen, jetzt liegt der volle Fokus auf Austria Lustenau.“

… das Spiel gegen Austria Lustenau: „Wir wissen, wie schwierig es ist, in Lustenau zu bestehen, wir haben dort letzte Saison kein Spiel gewonnen. Wir werden eine sehr konzentrierte Leistung brauchen. Lustenau ist eine eingespielte Truppe, die defensiv sehr gut steht, vorne haben sie vor allem mit Fridrikas viel Qualität, sie haben meiner Meinung nach eine gute Mannschaft. Für uns wird es wichtig sein, gut im eigenen Ballbesitz zu sein, Dynamik in die Aktionen reinzubekommen und die nötige Geduld zu haben.“

"Wir können auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken"

Marvin Martins stand in Banja Luka aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung, er ist nicht nach Lustenau mitgereist, da er in der Bundesliga (voraussichtlich drei Spiele) ohnehin auch gesperrt ist. Matan Baltaxa ist weiterhin angeschlagen und ebenfalls in Wien.

Reinhold Ranftl wurde am Donnerstag schon nach einer halben Stunde mit schweren Kopfschmerzen ausgewechselt, ihm geht es mittlerweile schon deutlich besser. Lucas Galvão musste in Banja Luka in der 76. Minute mit muskulären Problemen vom Platz. Manfred Fischer hat einen Schlag auf das Schienbein abbekommen.

„Wir müssen heute im Abschlusstraining generell schauen, wie die Jungs drauf sind – wir werden am Sonntag jene Spieler reinbringen, die frisch sind und können auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken“, sagt Trainer Michael Wimmer.

Englische Wochen - 4 Auswärtsspiele in Folge ab Banja Luka

In der nächsten Woche erwarten die Austria zwei weitere Auswärtsspiele, zuerst am Donnerstag (10.8.) um 19:00 Uhr gegen Legia Warschau und dann am Sonntag (13.8.) um 17:00 Uhr gegen FC Red Bull Salzburg. Das Rückspiel von Q3 der UEFA Europa Conference League steigt eine Woche später daheim im Viola Park (17.8., 19:00 Uhr). Die Auslosung für ein mögliches Playoff erfolgt bereits am Montag (7.8.).

Der so wichtige Ausgleich in Banja Luka 😎@jamesrobert89 in den 16er auf Dominik Fitz, der steckt durch für Manfred Fischer und Andi Gruber steht goldrichtig ✌️💜#UECL #faklive #FAK pic.twitter.com/prGtX0Z3bu — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 4, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL