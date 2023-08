Auswärts-Doppel für die WSG Tirol mit zwei West-Duellen in der noch jungen 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24. In Runde 2 geht es für die Wattener morgen zu Serienmeister FC Red Bull Salzburg (siehe auch Vorschau der Roten Bullen) und Sonntag darauf zum Vorjahres-Vorletzten SCR Altach ins Ländle. Die Reise an diesem Wochenende in die Mozartstadt ist für einen im WSG-Kader eine Besondere: Adam Stejskal. Das 21-jährige tschechische Torwart-Talent wechselte diesen Sommer von RB Salzburg zu den Tirolern.

"Es ist ein besonderes Spiel für mich. Die Vorfreude ist riesig"

Der am 28. März 2002 in Brno geborene Torhüter kam im Sommer 2018 als 16-Jähriger aus Tschechien nach Salzburg und schaffte den Sprung über die AKA U18 der Roten Bullen und den FC Liefering mit der Saison 2022/23 in den Bundesliga-Kader des Serienmeisters.

Adam Stejskal: "Es ist ein besonderes Spiel für mich. Die Vorfreude ist riesig und ich hoffe, dass wir etwas Zählbares mit nach Wattens nehmen können." Der neue Stammtorhüter der WSG Tirol (Ferdinand Oswald wird nach seiner Bandscheiben-OP noch länger ausfallen) weiß, was benötigt wird, um bei den Salzburgern bestehen zu können: "Wichtig wird sein, dass wir gut in das Spiel starten und unser Spiel durchziehen."

Das unterstreicht auch Cheftrainer Thomas Silberberger: "Wir sind gut damit beraten, uns nicht einzuigeln und unsere eigenen Tugenden an den Tag zu legen. Das bedeutet, dass wir unsere Momente im Umschaltspiel kreieren und gegen den Ball kompakt agieren wollen."



Die 1:3-Auftaktniederlage gegen den SK Austria Klagenfurt ist abgehakt und analysiert. "Wir haben sehr viele Videosequenzen aufgearbeitet. Vor allem die Kompaktheit gegen den Ball fehlte komplett", blickte Cheftrainer Thomas Silberberger beim dienstägigen Trainingsauftakt vor dem Auswärtsspiel beim FC Red Bull Salzburg auf das vergangene Wochenende zurück.

Die Salzburger, die nach dem letztwöchigen Abgang von Cheftrainer Matthias Jaissle nach Saudi-Arabien am Montag Gerhard Struber als neuen Übungsleiter präsentierten, starteten standesgemäß mit zwei Siegen gegen den SCU Ardagger (1. Rd. Uniqa-ÖFB-Cup) und den SCR Altach in die neue Spielzeit.

Der tschechische U21-Nationaltorhüter Adam Stejskal absolvierte 36 Pflichtpartien (9x zu Null) für den FC Liefering, dem Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg, und stieg in der vergangenen Saison in den Bundesliga-Kader des Serienmeisters auf.

Einsatz bei Sulzbacher & Škrbo fraglich?

Neben den bereits länger ausfallenden Bror Blume (Ödem), Denis Tomic (muskuläre Probleme) und Ferdinand Oswald (Bandscheibenoperation) muss WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger in den kommenden Wochen auch auf Kapitän Felix Bacher (Muskelfaserriss) verzichten. Dafür steht Stürmer Justin Forst nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Lukas Sulzbacher und Stefan Škrbo nahmen nach muskulären Problemen am Mittwoch das Mannschaftstraining wieder auf, ein Einsatz in Salzburg ist jedoch fraglich.

Drei Auswärtsspiele, ein Heimspiel & 1642 gefahrene Kilometer: Der grün-weiße August hat es in sich! 📆#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/Vh7RzM6Pat — WSG Tirol (@WSGTIROL) August 1, 2023

Fotocredit: WSG/Hagleitner und FC Liefering via Getty