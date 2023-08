Wie soeben Austria Klagenfurt vermeldete, wird das Kärntner Derby in der 2. Rd. der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC, das für heute für 17 Uhr geplant war, verschoben! Weitere Infos siehe auch: Ligaportal Liveticker! Es ist nach der gestrigen Spielabsage in der ADMIRAL 2. Liga zwischen SV Horn vs. FC Liefering, die zweite im heimischen Profi-Fußball an diesem Wochenende. Nach der Platz-Kommissionierung in der 28 Black Arena heute ab 12 Uhr gaben Gerhard Grobelnik und sein Team zwar "grünes Licht", doch Stadt & Land entschieden aus Sicherheitsgründen auf Absage.

SK Austria Klagenfurt "begrüßt diese Entscheidung"

So wurde der Austria mündlich mitgeteilt, dass es einen einstimmigen Beschluss des Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt gibt, das Match abzusagen. Es sollen in der aktuellen Situation keine Einsatzkräfte abgezogen werden. Die Stadt sah sich aufgrund der Hochwasser-Situation nicht in der Lage, die Sicherheit zu gewährleisten.

Das Spielfeld zeigte sich in der Vorkommissionierung durch den Schiedsrichter zwar in einem bespielbaren Zustand, allerdings sind die Einsatzkräfte aufgrund der anhaltenden Regenfälle in ganz Kärnten seit vielen Stunden verstärkt im Einsatz, weshalb die zuständige Behörde die Veranstaltung untersagt hat. Die Umgebung der 28 Black Arena (ehem. Wörthersee Stadion) steht unter Wasser, eine geregelte An- und Abreise der Fans wäre unmöglich gewesen.

Die Austria begrüßt diese Entscheidung. Der Nachtragstermin für das Meisterschaftsspiel wird ehestmöglich bekannt gegeben. Erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Sowohl Austria Klagenfurt als auch der RZ Pellets WAC sind im Europacup nicht vertreten, sodass die Prestige-Partie unter der Woche stattfinden dürfte.

Gorenzel: "Entscheidung ist inhaltlich und moralisch absolut richtig"

„Die Entscheidung der Verantwortlichen des Landes und der Stadt, mit denen wir seit Freitag in einem stetigen Austausch waren, ist inhaltlich und moralisch absolut richtig. Es ist schade, dass die Partie nicht ausgetragen werden kann. Wir hatten uns darauf gefreut und unsere Mannschaft war sehr gut vorbereitet. Aber es gibt wichtigere Dinge als Fußball und wir sind in Gedanken bei den Menschen in Kärnten, die aufgrund des Hochwassers um ihre Gesundheit und ihren Besitz bangen“, sagt Austria-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Die Verantwortlichen der beiden Klubs werden nun in enger Abstimmung mit der ÖFBL über eine zeitnahe Neuansetzung des Kärntner Derbys sprechen. Bis dahin werden sowohl die Waidmannsdorfer nach dem Erfolg zum Auftakt bei der WSG Tirol (3:1) als auch die Lavanttaler nach dem Dreier über Blau-Weiß Linz (2:1) ihre weiße Weste wahren und bei 3 Punkten halten.

Für den weiteren Verlauf den Wochenendes verheißt die Wettervorhersage für die Landeshauptstadt wenig Besserung. Auch am Sonntag ist mir Regenfällen zu rechnen. Ab Montag dürfte es dann trocken sein. Sollte das Kärntner Derby nicht im Verlauf der Woche nachgeholt werden, wird Chefcoach Peter Pacult sein Team auf den Auftritt am dritten Spieltag bei Sturm Graz (12. August, 17 Uhr) vorbereiten.

