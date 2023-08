Nach der vermeldeten Spielabsage für das Kärntner Derby in der 2. Runde der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen Austria Klagenfurt und dem RZ Pellets WAC, das für heute für 17 Uhr geplant war, gab es von der Stadt Klagenfurt eine offizielle Stellungnahme! Während die Austria eine tolle Geste für freiwillige Einsatzkräfte und Anrainer der 28 Black Arena parat hat. Siehe nachfolgend...

SK Austria Klagenfurt mit Geste der Solidaridät & Hilfe

So vermeldet die Austria in ihrer Klubaussendung, dass die für den Spieltag vorbereiteten Speisen von 16 - 19 Uhr an der Kassa Süd für freiwillige Einsatzkräfte sowie für Anrainer, welche keinen Strom haben, abzuholen sind. Neben den Speisen gibt es auch ein Kuchenbuffet, welches von Eltern aus dem Nachwuchs des Klubs zur Verfügung gestellt wurde. Außerdem will die Austria die Speisen an die Berufsfeuerwehr selbst vorbeibringen.

Abschluss-Zitat der Aussendung: "Wir möchten uns auf diesem Wege auch noch einmal bei allen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern bedanken".

"Priorität liegt momentan auf der Bewältigung der Krise"

Folgende Aussendung gab es von der Stadt Klagenfurt:

"Nach Rücksprache mit Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Christian Schneider, Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner, Finanzreferent Philipp Liesnig und Stadträtin Sandra Wassermann sowie in Abstimmung mit dem Landeskrisenstab und dem Krisenstab der Landeshauptstadt, möchte die Landeshauptstadt Klagenfurt mitteilen, dass gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen wurde, das heutige Fußballspiel zwischen dem SK Austria Klagenfurt und dem WAC aufgrund der aktuellen Krisensituation abzusagen.

Die Einsatzkräfte haben derzeit nich die Kapazität, das Stadion zu bewirtschaften und die Sicherheit der Zuschauer zu gewährleisten. Die Priorität liegt momentan auf der Bewältigung der Krise und der Unterstützung der betroffenen Bevölkerung.

"Wichtig, dass finanzielle Auswirkungen dieser Entscheidung nicht zu Lasten der Vereine"

Wir möchten Ihnen versichern, dass sowohl Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser als auch Finanzreferent Mag. Philipp Liesnig zugesichert haben, gemeinsam mit Land und Stadt etwaige Kosten und Regresskosten im Zusammenhang mit der Spielabsage zu tragen. Es ist uns wichtig, dass die finanziellen Auswirkungen dieser Entscheidung nicht zu Lasten der Vereine oder anderen gehen.

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme und hoffen auf eine baldige Normalisierung der Situation, um den Sportbetrieb wieder aufnehmen zu können.“

