In Linz beginnt´s...zumindest in punkto Auswärtsspiele in der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison für den TSV Hartberg, wenn es nach dem Auftakt gegen Vorjahres-Aufsteiger Austria Lustenau (2:2) in Rd. 2 bei BL-Neuling FC Blau-Weiß Linz erstmals in die Fremde geht - Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Nebenbei sind die Ost-Steirer auch noch Premierengast im neuen, schmucken Hofmann-Personal-Stadion der Stahlstädter. In der Vorsaison waren die Oberösterreich-Touren von vollem Erfolg gekrönt: In 3 Spielen maximale Ausbeute - 2 Siege bei der SV Guntamatic Ried, 1 Herbst-Dreier beim LASK.

Erzielte gleich beim Bundesliga-Debüt im TSV Hartberg-Dress sein Einstandstor: Maximilian Entrup. Der 26-jährige Sommer-Neuzugang vom FC Marchfeld will in Linz am liebsten nachlegen.

"Leistung nicht nur über 50 sondern über 90 Minuten auf Platz bringen"

Nun also führt da erste Auswärtsspiel der neuen Saison den TSV Hartberg in die oberösterreichische Landeshauptstadt zum "Blau-Weiß-Duell". Nachdem Kapitän Jürgen Heil & Co zum Auftakt gegen Austria Lustenau eine 2:0-Führung noch "aus der Hand" gaben und sich am Ende mit einem 2:2-Remis zu begnügen hatten, will man im Idealfall in Linz 3 Punkte mitnehmen.

Bei diesem Vorhaben nicht mitwirken werden Mamadou Sangare (Rot-Sperre) sowie die verletzungsbedingt ausfallenden Fabian Ehmann und Fabian Wilfinger. Schiedsrichter dieses Sonntag-Spiels ist der 38-jährige Wiener Polizist Julian Weinberger, erfahrener Bundesliga-Referee.

"Wir erwarten hungrigen Gegner, der zeigen möchte, was in ihm steckt"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: „Meine Erwartung ist, dass wir die gezeigte Leistung vom letzten Wochenende morgen nicht nur über 50 sondern über 90 Minuten auf den Platz bringen. Wir haben uns darauf sehr gut vorbereitet, wissen aber auch, dass es mit Blau-Weiß Linz einen Gegner gibt, der als Aufsteiger mit viel Energie das erste Spiel im neuen Stadion spielt. Das sind genau die Momente, auf die wir uns vorbereiten und darauf freuen wir uns.

Wir erwarten einen hungrigen Gegner, der zeigen möchte was in ihm steckt. Wir müssen mit unserer Idee und unserer Klarheit dagegenhalten und zwar nicht 50 sondern 90 Minuten."

Stürmer Maximilian Entrup: "Wir fahren nach Linz, wollen 3 Punkte mitnehmen und erstmals voll anschreiben. Wir haben das Lustenau-Spiel abgehakt, uns voll auf Blau-Weiß Linz konzentriert und wollen mit einem Erfolg aus Oberösterreich zurückkehren."

Das erste Auswärtsspiel der neuen Bundesliga-Saison führt uns am Sonntag (Anstoß 17 Uhr) zum Aufsteiger @BlauWeissLinz.



Alle Infos zum Spiel gibt´s wie gewohnt in unserer Vorschau: https://t.co/sko7PRnh6L#bwlhtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/8Cf8jDMRZx — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 4, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL