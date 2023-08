"Rapid rockt" weiter die ADMIRAL Bundesliga in der noch jungen 50. Jubiläums-Saison 2023/24. Waren die Hütteldorfer vor einer Woche schon klar das bessere Team im Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit beim LASK, der in der Nachspielzeit noch zu einem schmeichelhaften 1:1-Remis kam, so lieferten Kapitän Burgstaller & Co. gegen den überforderten SCR Altach eine Demonstration. Die sich ergebnistechnisch mit einem 4:0 (2:0) darstellt. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Er hat´s auch in der neuen Saison Zuhause wieder getan und trifft wie am Fließband: Guido Burgstaller scorte saisonübergreifend zum 12. Mal in Folge im Allianz Stadion für den SK Rapid!

„Die Jungs haben gezeigt was in ihnen steckt“

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid Wien) über...

…die Ziele von Rapid: „Natürlich haben wir uns intern Ziele gesetzt. Das Wichtigste ist, unser Spiel zu verbessern und den Fußball zu spielen, dass unsere Fans zufrieden und glücklich nach Hause gehen. Momentan schaut es ganz gut aus. Es gibt trotzdem einige Dinge, wo ich etwas zu meckern habe. Niemand ist perfekt, es gibt Etliches zu tun, um besser zu werden. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Die Jungs haben gezeigt, was in ihnen steckt.“

…seine Kritik an der Spielweise: „Es war in der Anfangsphase. Die Chancenauswertung und Effizienz vor dem gegnerischen Tor fehlen. Aber das ist okay. Der gegnerische Tormann hat einen perfekten Tag erwischt. Trotzdem ist es wichtig, nie aufzuhören und sich immer die nächste Torchance herauszuspielen, sich nicht zu verstecken und nicht vor der Verantwortung zu drücken.

Wir haben auch einige Male Glück gehabt beim 0:0 als wir in der Defensive unaufmerksam waren. In den letzten zehn Minuten haben wir von den Jungs die reinkommen frischen Wind erwartet, um das Tempo hochzuhalten. Es gibt viele Dinge, die verbesserungswürdig sind. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

…Nicolas Kühn: „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist ein unglaublicher Spieler, sehr dribbelstark und mit Schnelligkeit ausgestattet. Ich freue mich für ihn, weil er immer wieder zu Torchancen kommt, weil er in der Vergangenheit einige Dinge hat liegen lassen. Deshalb freue ich mich heute sehr für ihn.“

…seine Gefühle nach dem Sieg: „Es fühlt sich immer gut an vor den Fans zu gewinnen. Tatsache ist aber, ich sehe wie die Jungs bisher jeden Tag hart arbeiten und das wird sich nicht ändern. Ich habe die Mannschaft sehr gern. Es wird Phase in der Saison geben, in denen es nicht so gut läuft und da müssen wir als Ganzes zusammenhalten mit dem Ziel, immer besser zu werden.“

"Wie wir gegen den Ball arbeiten, mit welcher Leidenschaft und Mentalität, das macht einfach Spaß"

Guido Burgstaller (Kapitän SK Rapid Wien) über...

…seine Gefühle nach dem Sieg: „Es macht riesigen Spaß. Wir haben nach der Vorbereitung nicht gewusst, wo wir stehen und beim Spiel gegen den LASK haben wir uns nicht belohnen können. Heute wollten wir so weitermachen. Wie wir gegen den Ball arbeiten, mit welcher Leidenschaft und Mentalität, das macht einfach Spaß.“

…seinen Vereinsrekord, 12 Pflichtspiele in Folge zuhause zu treffen: „Das macht mich ganz stolz und ich bin glücklich darüber. Am Ende ist es aber eine Mannschaftsleistung. Wir können sehr zufrieden nach Hause fahren.“

…Nicolas Kühn und die Offensive bei Rapid: „Er ist noch nicht so lange da und es harmoniert glaub ich ganz gut mit allen Offensivspielern. Ich würde aber nicht zu früh Euphorie entfachen, sondern schön am Boden und demütig bleiben. Wenn wir weiter hart arbeiten, werden wir auch nochmal solche Spiele abliefern. Aber wie gesagt sollten wir jetzt nicht übertreiben.“

„Ich bin für alle Optionen offen"

Marco Grüll (SK Rapid Wien) über...

…den Spielspaß: „Wir spielen uns 4 Tore heraus, das macht jedem Spaß. Mir hätte es mehr Spaß gemacht, wenn ich die ein oder andere Chance mehr genutzt hätte. Am Ende zählt das Ergebnis und das hat gepasst.“

…liegengelassene Chancen: „Das ärgert mich tierisch, aber ich kann es nicht mehr ändern und werde es einfach nächstes Spiel besser machen.“

…die Spielweise von Rapid: „Wir haben eine klare Spielidee entwickelt. Dass die so klar von Anfang an greift, freut uns alle. Es waren bisher zwei Runden, wo es zweimal gut funktioniert hat.“

…seine Zukunft bei Rapid: „Ich bin für alle Optionen offen. Was im Hintergrund passiert, kommt sowieso von selbst. Das wird sich alles entwickeln. Ich konzentriere mich nur aufs Fußballspielen.“

"Können uns beim Tormann bedanken, dass es nicht höher ausgefallen ist"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über die Leistung seiner Mannschaft: „Es liegt daran, dass wir nicht aufmerksam waren. Das war ein Zeichen, dass wir nicht so weit waren, wie wir geglaubt haben. Wenn etwas in die Hosen geht, ist das für eine neue Mannschaft noch schwieriger als für eine gestandene Mannschaft.

Wir haben nach dem 2:0 ein paar Mal vorne attackiert, hatten zu viel Respekt vor den Eins-gegen-Eins-Duellen. Es ist traurig zu sagen, wenn man 4:0 verliert aber wir können uns beim Tormann bedanken, dass es nicht höher ausgefallen ist.“

Dejan Stojanovic (Torhüter SCR Altach) über die Stimmung nach dem Spiel: „Ich würde sagen, sehr enttäuscht. Wir haben viel zu viel zugelassen. Wenn man es Rapid so einfach macht, muss man aufpassen, dass man nicht 10 Stück bekommt.“

"Dass wir so untergehen, hat sich keiner vorgestellt"

Jan Zwischenbrugger (SCR Altach): „Chancenlos trifft es ziemlich gut. Wir hatten null Zugriff. Rapid hat verdient 4:0 gewonnen und hätte auch höher gewinnen können. Es war eine sehr schlechte Leistung von uns. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Mike-Steven Bähre (Spieler SCR Altach): „Wir wussten, dass es ein schwerer Start wird. Letzte Woche in Salzburg, jetzt hier auswärts in Wien. Aber dass wir so untergehen, hat sich keiner vorgestellt. Es ist schwierig überhaupt Worte zu finden.“

SCHLUSSPFIFF!

Unsere Mannschaft gewinnt nach einer souveränen Leistung klar und verdient mit 4:0 zum Heimauftakt. Kräfte sammeln für Donnerstag, wenn es in der Conference League gegen Debrecen geht!

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak