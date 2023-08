Der SK Sturm Graz bleibt weiter in der Erfolgsspur und feiert auch im 3. Pflichtspiel in der neuen Saison einen souveränen Sieg, den zweiten in der 50. Jubiläums-ADMIRAL Bundesliga-Saison. Mit einem leistungsgerechten 2:0 über den LASK, der damit seine erste Niederlage in der neuen Spielzeit kassiert. Während die Steirer erneut ohne Gegentor blieben und Selbstvertrauen für das bevorstehende Hinspiel in der UEFA-Champions League-Quali-Runde 3 bei PSV Eindhoven (Dienstag, 8. August, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) tankten. Wir "befüllen" Sie/Euch nachfolgend mit Statements aus beiden Lagern.

In 2023 war die Merkur Arena eine "uneinnehmbare Festung" für den LASK: Nach der 0:1-Niederlage im Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale im April fuhren die Linzer heute beim 0:2 wieder mit leeren Händen nach Hause. Der SK Sturm Graz zeigte dem Vorjahres-Dritten die Grenzen auf.

"Ich habe nur versucht zu schießen und dann geht der rein"

Tomi Horvat (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…sein Traumtor: „Ich habe den Ball bekommen. Ich habe nur versucht zu schießen und dann geht der rein.“

…die Gesamtleistung: „Wir haben ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner abgeliefert. In der 1. Hälfte waren wir etwas besser, dann haben sie versucht mehr zu pressen, aber am Ende haben wir uns verdient durchgesetzt.“

…den Kampf um die Stammplätze: „Die Konkurrenz ist sehr stark bei Sturm. Letztendlich pusht mich das und ich werde alles geben, um so oft wie möglich dabei zu sein.“

…die Champions League Qualifikation: „Zwei Spiele zu gewinnen gibt uns ein gutes Gefühl. Wir gehen mit vollem Fokus dorthin und wollen alles rausholen.“

"Muskel hat zugemacht - denke nicht, dass es eine schlimmere Sache ist"

Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) über seinen Ausfall: „Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Das ist heute beim Vormittagstraining oder beim Aktivieren aufgetreten. Der Muskel hat zugemacht und ich denke nicht, dass es eine schlimmere Sache ist. Von dem her versuchen wir alles bis Dienstag.“

Gregory Wüthrich (Abwehrchef SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…seine Mannschaft: „Momentan sind wir sehr stabil. Heute hat man gesehen, dass wir richtig Spaß am Fußball haben. Wir sind ne geile Truppe und haben besonders am Anfang tollen Fußball gespielt. Wir trainieren sehr hart, sind leidenschaftlich. Jeder ist bereit für den anderen zu kämpfen. Mit unseren Fans macht das richtig Spaß.“

…das anstehende Spiel gegen PSV Eindhoven: „Wir müssen mit viel Selbstvertrauen an die Aufgabe heran, sonst haben wir keine Chance. Es gilt jetzt, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu erarbeiten.“

"Er hat 5 Tore gemacht in dieser kurzen Zeit und das ist bemerkenswert"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben sehr viel richtig gemacht. Das war ein verdienter Sieg. Wir waren das bessere Team. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet mit einem überzeugenden Sieg gegen die Wiener Austria und heute gegen den LASK. Wir haben über die gesamte Spielzeit wenig zugelassen und die Chancen genutzt die wir bekommen haben.“

…Tomi Horvat: „Von Alexander Prass war das ein kurzfristiger Ausfall, weil er eigentlich für die Startelf eingeplant war. Tomi Horvat hat heute nicht nur durch sein Tor gezeigt, dass er absoluten Anspruch auf die Startelf hat. Er hat ein tolles Spiel gemacht.“

…Neuzugang Szymon Wlodarczyk: „Wir haben 3 Runden gespielt. Er macht seine Sache sehr, sehr gut und man merkt seinen Torriecher. Ich hatte mich gewundert, dass er die Chance vor der Pause vergibt, denn normalerweise macht er die. Er ist trotzdem ein junger Spieler, der viele Dinge lernen und verbessern muss. Das weiß er auch. Er hat 5 Tore gemacht in dieser kurzen Zeit und das ist bemerkenswert.“

…den Schlüssel im Spiel gegen PSV Eindhoven: „Keine Ahnung, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Heute gibt es eine Nachtschicht dazu und morgen könnte ich etwas zu PSV erzählen.“

"Dass Rasmus Höljund bis vor einem Jahr noch bei uns war, ist eigentlich unglaublich"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über Höjlund-Wechsel zu Manchester United: „Es gibt eine gedeckelte Weiterverkaufs-Beteiligung. Das ist das eine, das wirtschaftliche. Das andere ist, dass es eine riesige Auszeichnung ist für Sturm Graz. Dass Rasmus Höljund bis vor einem Jahr noch bei uns war, ist eigentlich unglaublich. Und heute mit dieser Einmalzahlung von ich glaube 80 Millionen ist er der teuerste Transfer in der österreichischen Geschichte.“

Wartet weiter auf seinen 1. Sieg mit dem LASK: Der 39-jährige Neo-Cheftrainer Thomas Sageder.

"In dieser Verfassung ist Sturm einfach über uns zu stellen"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…den Auftritt seiner Mannschaft: „Ich bin sehr kritisch. Man merkt, dass wir mit unseren Abläufen gegen den Ball nicht gefestigt sind und uns auch mit dem Ball schwertun. Wir haben nach 20, 30 Minuten geschafft, spielerische Akzente zu setzen, aber letztendlich sind wir im letzten Drittel das ganze Spiel zu ungefährlich gewesen. In dieser Verfassung ist Sturm einfach über uns zu stellen.“

…die Entwicklung beim LASK: „Es ist irgendwann abgegriffen zu sagen, dass wir in einem Prozess sind. Wir haben gewisse Sachen versucht im Spiel zu adaptieren und das funktioniert mal besser und mal schlechter. Wir wollen jetzt aber auch bald 3 Punkte in der Liga mitnehmen, wo wir das Derby vor der Brust haben.

…die wichtigsten Baustellen: „Man hat gesehen, dass wir es mit Ball geschafft haben, das Pressing von Sturm nicht greifen zu lassen. Das waren schon sehr viele gute Dinge. Trotzdem müssen wir viele Dinge im Detail ausarbeiten, sodass alle am Platz mitmachen und das ist letztlich der Schlüssel.“

"Er befindet sich auch in Verhandlungen"

…Abgang von Offensiv-Star Keito Nakamura (vor dem Spiel): „Mir ist es in der jetzigen Phase wichtig, eine Mannschaft auf dem Platz zu haben, die 100 Prozent im Hier-und-Jetzt ist. Solange der Spieler Vertrag bei uns hat, plane ich mit ihm. Aber natürlich wissen wir auch, dass es seit Wochen sehr viele Anfragen gibt. Viele Klubs sind interessiert an ihm. Er befindet sich auch in Verhandlungen und für mich ist es einfach wichtig, dass wir uns hier auf die Sache heute konzentrieren.“

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK) über...

…die Niederlage seiner Mannschaft: „Im Großen und Ganzen waren wir im Gegensatz zur letzten Woche passiver, das war aber auch der Matchplan, um Sturm nicht die hinteren Räume zu geben, die sie gern bespielen. In der 2. Halbzeit haben wir einiges versucht und dadurch hat Sturm die Räume gekriegt. Alles in allem ein bisschen zu braver Auftritt von uns. Wir sind eine Mannschaft, die aktiv spielen muss.“

"Das ist aber nicht mehr unser Anspruch und daran werden wir arbeiten"

…den Saisonauftakt: „Es sind zwei Spiele vorbei. Wir haben uns das anders vorgestellt. Dass du in Graz mal verlierst, ist auch okay. Das ist aber nicht mehr unser Anspruch und daran werden wir arbeiten.“

…das neue Spielsystem nach dem Trainerwechsel: „Wenn man die Ergebnisse sieht, muss sich alles noch finden. Die Art und Weise, wie wir spielen stellt uns nicht zufrieden. Dass wir aber noch in der Findungsphase sind, ist auch klar.“

SK Puntigamer Sturm Graz - LASK 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 Horvat (27.), 2:0 Wlodarczyk (78., Schnegg).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (1)