Nachdem Ralf Rangnick im Juli auf einem internationalen Trainerkonkress in Bremen massiv das ÖFB-Nachwuchs-System kritisiert hat - wir berichteten - hat das hohe Wellen geschlagen. Insbesondere im Verbandslager und bei einigen ÖFB-Funktionären für Unverständnis und Verärgerung gesorgt. Einer davon, NÖFV-Präsident und Ex-ÖFB-Interims-Präsident Johann Gartner, wehrt sich entschieden und wütet gegen den ÖFB-Teamchef.

Rangnick: „Da dreht man am völlig falschen Rad"

Ralf Rangnick, der als Teamchef offiziell befugt ist, sich in alle Prozess innerhalb des ÖFB einzumischen, prangerte das Nachwuchssystem an und meinte: "Wenn man bei uns, beim ÖFB, auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den Sechs- bis Zwölfjährigen keine Tabellen mehr gibt, keine Ergebnisse zum Schluss und auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem." Nachsatz: „Da dreht man am völlig falschen Rad."

Allerdings war dem seit 1. Juni 2022 neuem ÖFB-Teamchef wohl nicht bekannt, dass seit der vergangenen Saison in Österreich im Kinderfußball keine Tabellen, Ergebnisse und Torschützenlisten mehr erhoben werden. Der 65-jährige Deutsche relativierte daraufhin zwar seine Aussage, blieb dennoch grundsätzlich bei seinem Standpunkt zu diesem Thema. "Das ist Rangnick! Was er sich denkt, sagt er – ohne Rücksicht, welche Prozesse im Hintergrund laufen" Was Johann Gartner sich nicht gefallen lassen will. Der Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbands, zuletzt ja auch interimistisch ÖFB-Präsident (bis zur Bestellung von Klaus Mitterdorfer) meint im "Profil" attackierend: "Das war die schlechteste Meldung, die er jemals gemacht hat. Aber das ist Rangnick! Was er sich denkt, sagt er – ohne Rücksicht, welche Prozesse im Hintergrund laufen. Er soll sich ja alles anschauen, aber nicht öffentlich sagen: 'Ihr Tschapperln habt einen falschen Weg gewählt'".

"In Verband darf ich Ehrenamtliche nicht verärgern"

Der 72-Jährige betont, dass es nunmal zwischen einem Fußballverband und einem Privatbetrieb Unterschiede gäbe: "Im privaten Unternehmen kann ich meinen Mitarbeitern sagen, was sie zu denken haben. Aber in einem Verband darf ich Ehrenamtliche nicht verärgern."

Wobei Gartner, wie auch Verbands-Kollegen auf Präsidentenebene, durchaus eingestehen "auch nicht überzeugt davon" zu sein "dass es keine Tabellen gibt."

So wir Günter Benkö, Burgenländischer Verbandspräsident und Befürwörter der Tabellen-Abschaffung, zitiert: "Vielleicht wäre es doch sinnvoll. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin."